Станом на ранок 22 листопада в Україні через дощ, мокрий сніг, ожеледь та сильні пориви вітру знеструмлені 325 населених пунктів у дев'ятьох областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Йдеться про Дніпропетровську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Полтавську, Чернігівську, Донецьку, Черкаську та Херсонську області.

У компанії розповіли, що сьогодні, 22 листопада, станом на 5:00 ранку, рівень споживання електроенергії був таким же, як і попереднього дня — у четвер, 21 числа.

"Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 4,5% нижчим, ніж максимум попередньої доби — у середу, 20 листопада. Це пояснюється більшим обсягом застосування заходів обмеження", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після десяти масованих російських атак. У ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

"Для збалансування енергосистеми у період з 6:00 до 22:00 сьогодні в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень електроенергії. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго)", — йдеться у повідомленні.

Також сьогодні Україна імпортує електроенергію з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Загальний обсяг передбачено у 7 408 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 817 МВт.

Масований обстріл України 17 листопада

17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах — зокрема, у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Черкащині. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовується режим екстрених відключень електроенергії.

За даними "Укренерго", внаслідок масованого обстрілу з боку РФ 17 листопада були пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах.