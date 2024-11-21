Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку повномасштабного вторгнення РФ знешкодила 8000 км ліній електропередач на енергооб'єктах.

Про це розповів директор департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС Сергій Рева під час презентації онлайн-курсу "Не стій — вмикай: світло тепло, інтернет" в Києві 21 листопада, передає кореспондентка Суспільного.

Спочатку посадовець розповів про загальну ситуацію із замінуванням у країні: "Ми маємо величезні території, забруднені вибухонебезпечними предметами. За попередніми оцінками, ця площа становить 139 тисяч кілометрів квадратних — це близько 23% всієї території нашої держави".

У зв'язку з цим, нагадав Сергій Рева, новий виклик для рятувальників в умовах широкомасштабної війни — інформувати населення про мінну небезпеку, про те, що треба робити і як поводитися, якщо ви виявили підозрілий предмет.

Стосовно ситуації з розмінуванням об'єктів енергетики та критичної інфраструктури Рева зазначив, що на сьогодні піротехнічні підрозділи ДСНС розмінували вже понад 8 тисяч кілометрів ліній електропередач (ЛЕП) для того, щоб аварійно-відновлювальні бригади енергетиків могли якомога швидше повертати електропостачання в населені пункти.

Також керівник протимінного підрозділу ДСНС нагадав про онлайн-курс про мінну безпеку "Дивись під ноги! Дивись, куди ідеш!". Його, як і презентований 21 листопада курс про енергонезалежність, раніше розробили за підтримки Фонду Східна Європа. Його ведучим був фронтмен гурту "Танок на Майдані Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта "Фагот", який став і голосом роликів "Не стій — вмикай".

Курс з мінної безпеки пройшли на той час понад 500 тисяч слухачів, які отримали відповідні сертифікати. Сьогодні цифра значно більша.

Що відомо про розмінування територій України

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.

10 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що, за розрахунками українського уряду та експертів, Україні потрібно близько 10 тисяч саперів, щоб розмінувати за 5 років забруднені російськими мінами землі.