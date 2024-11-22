Путін заявив про запуск нової ракети "Орєшнік". СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ

Володимир Путін зробив заяву про випробування новітньої балістичної ракети середньої дальності під назвою "Орєшнік". За його словами, ракету було запущено 21 листопада по території України, зокрема в напрямку Дніпра.

Ракета "Орєшнік" вперше згадується в російських офіційних заявах. Наразі немає підтвердженої інформації про її технічні характеристики.

Російські військові ймовірно розстріляли українських військових, що потрапили в оточення у Курській області, а також відомо про такі випадки і на Покровському напрямку

Україна ймовірно вперше випустила британські далекобійні крилаті ракети Shtorm Shadow по території Росії – офіційного підтвердження української сторони цьому немає, втім це підтвердив Путін у своїй заяві. Більше – у випуску "Несеться".