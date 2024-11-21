Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі запевнив, що відомство готове найближчим часом організувати місії на підстанціях, які критичні для української атомної енергетики.

Про це за результатами зустрічі із головою МАГАТЕ розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

Серед іншого під час зустрічі Галущенко поінформував Гроссі про наслідки нещодавньої російської масштабної атаки, ціллю якої, зокрема, були підстанції, які є критично важливими для видачі потужності атомними блоками.

"Попри раніше проведені місії МАГАТЕ і фіксацію експертами функціонування підстанцій як гарантії ядерної та радіаційної безпеки атомних станцій в Україні, атаки лише посилюються. Ми повинні продовжувати моніторинг, щоб задокументувати наслідки цієї атаки й задля того, щоб уникнути таких атак у майбутньому", — сказав міністр.

Своєю чергою очільник МАГАТЕ запевнив, що Агентство готове найближчим часом організувати відповідні місії на українських атомних обєктах.

Крім цього сторони також обговорили ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, яка вранці 21 листопада знову опинилася на межі блекауту через обстріл з боку армії РФ.

Масований обстріл України 17 листопада

17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах — зокрема, у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Черкащині.

За даними "Укренерго", внаслідок масованого обстрілу з боку РФ 17 листопада були пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах.