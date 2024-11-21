ЗАЕС вдруге за тиждень на межі блекауту через російський обстріл — Міненерго

Внаслідок російського обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

Про це повідомили в Міненерго

У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут. Це серйозне порушення умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії, зазначили у міністерстві.

"Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС", — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Енергетики візьмуться за відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація.

16 листопада, внаслідок російського ЗАЕС вчергове втратила підключення до однієї з ліній живлення.

Що відомо про окупацію Запорізькій АЕС

ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня 2022 року захоплена російськими військовими. РФ розміщує на майданчику станції військову техніку та боєприпаси. Обстрілюють росіяни й саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключення енергоблоків і звинувачуючи в цьому ЗСУ.

5 жовтня 2022 року Президент Росії Володимир Путін доручив передати у федеральну власність Запорізьку АЕС. Також росіяни створили компанію для управління ЗАЕС.

В Енергоатомі назвали це рішення "нікчемним", а також нагадали, що для ЗСУ рішення РФ про "приєднання" українських територій і ЗАЕС не має значення.