Угорщина розгорне ППО поблизу кордону з Україною

Угорщина планує розгорнути системи протиповітряної оборони на північному сході країни, поблизу кордону з Україною.

Про це заявив Угорський міністр оборони Крістоф Шалай-Бобровницький, повідомляє угорське видання Telex.

За його словами, це рішення ухвалено через те, що "масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли, і війна увійшла в найнебезпечнішу фазу".

На думку Шалая-Бобровницького, причина цього – те, що українці отримали від західних держав дозвіл на використання отриманої далекобійної зброї проти російських цілей, а Росія, на переконання міністра, "змінила свою ядерну доктрину через це".

Що відомо про заяву США щодо ракет ATACMS

The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Речник німецького уряду повідомив, що США проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.