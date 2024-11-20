Депресія: як розпізнати тривожні сигнали та підтримати себе

Втрата інтересу до життя, небажання вставати з ліжка, відсутність планів на майбутнє — ці відчуття знайомі багатьом. Але депресія — це не просто поганий настрій, а психологічний розлад, який заважає повноцінно жити, відчувати радість та знаходити сенс у повсякденності. Про те, як його розпізнати та впоратися з ним Суспільному розповіла Валерія Кузнецова, психологиня ком'юніті-центру "Опліч ХАБ", яка має 10-річний досвід роботи в напрямках транзакційного аналізу, психоаналізу та арттерапії.

Що таке депресія

Це один із найпоширеніших психічних розладів у світі, який може зачепити кожного, незалежно від віку чи соціального статусу. Вона має різні ступені тяжкості: від легкої, що може виникнути через стрес, емоційне вигорання або життєві труднощі, до важкої, що вимагає негайного втручання професіоналів. Навіть помірна депресія вже є вагомим приводом звернутися до психолога, оскільки здатна перерости в важчий стан.

Згідно з Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-11), діагноз "депресія" ставиться на основі наявності щонайменше п'яти симптомів, серед яких:

втрата інтересу до діяльності, що раніше приносила радість;

труднощі з концентрацією уваги;

почуття провини або низької самооцінки;

відчуття безнадійності;

повторювані думки про смерть або суїцид;

порушення сну, безсоння або надмірна сонливість;

зміни апетиту, що ведуть до значної втрати або набору ваги;

психомоторні зміни, такі як уповільненість або збудженість;

постійне відчуття втоми навіть після мінімальних зусиль.

Якщо у близької вам людини з’являються ці ознаки, важливо підійти до цього питання делікатно. Прямі питання про депресію можуть викликати опір або навіть страх. Краще підтримувати відкрите спілкування, слухати людину та пропонувати допомогу через приємні активності, такі як прогулянки, спорт або творчі заняття.

Шлях до одужання

Щоб допомогти собі у важкі моменти, можна використати наступні практичні кроки:

Дотримуйтесь розпорядку дня. Стабільний графік, навіть мінімальний, допомагає структурувати день та знижує рівень тривожності. Плануйте прості справи: наприклад, приготування чаю чи прогулянку. Це дозволяє почувати себе менш перевантаженим хаосом обставин. Максимально використовуйте природне світло. Його достатня кількість підтримує рівень серотоніну, що допомагає стабілізувати настрій. Фізична активність. Хоч би яка важка була втома і бажання залишатися в ліжку весь день, навіть короткі фізичні вправи або розминка можуть покращити настрій. Фізична активність стимулює вироблення ендорфінів, що діють як природні антидепресанти. Займайтеся хобі та шукайте нові інтереси. Згадайте, що в дитинстві приносило вам справжню радість. Танці, читання, кулінарія чи то малювання, спробуйте повернутися до цих занять або знайти нові, які викликають теплі емоції. Навіть невелика творчість допомагає відволіктися, знижує рівень стресу та підтримує внутрішнє відчуття радості й повноцінності. Підтримуйте спілкування. Попри бажання ізолюватись, спілкування з друзями чи сім’єю є важливим елементом емоційної підтримки. Воно надає відчуття приналежності та розуміння, допомагає розвіяти відчуття самотності, яке часто супроводжує депресію. Плануйте короткі зустрічі, телефонні розмови чи спільні прогулянки. Практикуйте дихальні техніки або медитації. Якщо тривожний стан не відпускає, спробуйте кілька разів на день приділяти час глибокому диханню або коротким медитаціям. Це може допомогти полегшити емоційне навантаження. Платформи для психологічної підтримки. Якщо ви не можете дозволити собі послуги психотерапевта — в Україні існують ініціативи, що надають безкоштовну допомогу. Одна з таких — платформа Mental Help, яка пропонує українцям до 10 безкоштовних психологічних консультацій.

Депресія — це серйозний розлад, але її можна подолати. З належною підтримкою, лікуванням і терпінням, можна знайти шлях до відновлення та покращення якості життя. Не варто зволікати з пошуком допомоги, адже ви не самотні. Пам’ятайте, що шлях до одужання може бути складним, але в кінцевому результаті він вартий зусиль, щоб повернути собі смак до життя.