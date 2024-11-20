ВАКС не продовжив строк дії обов'язків для ексочільника "Нафтогазу" Коболєва

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не продовжив строк дії обов'язків, покладених на ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого обвинувачують у заволодінні 229 мільйона гривень премії.

Про це Центру протидії корупції (ЦПК) повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП) у відповідь на запит.

У ЦПК розповіли, що строк дії обов'язків, визначених судом Коболєву, спливав 12 листопада. На нього були покладені такі обов'язки: повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та здати паспорти для виїзду за кордон.

"Прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотання про продовження строку дії обов'язків ще 1 листопада. Тобто за 12 днів до спливу строку. Однак судові засідання 5 і 8 листопада, на яких мали розглянути це клопотання, зняли з розгляду. Натомість 1 листопада головуючий суддя надав дозвіл Коболєву на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про справу Коболєва

19 січня 2023 року правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву. За версією слідства, Коболєв отримав премію на 229 млн гривень більше дозволеної законом.

20 січня Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в обранні запобіжного заходу Коболєву до 23 січня 2023 року.

У САП повідомили, що справу щодо Коболєва за клопотанням детективів НАБУ та погодженням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочали розглядати в суді 19 січня. Прокурор наполягав на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

23 січня Вищий антикорупційний суд залишив клопотання прокурора щодо тримання під вартою Коболєва без задоволення.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду про відмову в застосуванні до ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва запобіжного заходу.

Що відомо про премію Коболєва у "Нафтогазі"

Наприкінці грудня 2019-го Україна отримала 2,9 мільярда доларів від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу. Після цього керівництво НАК "Нафтогаз України" проголосувало за виплату премії правлінню компанії у розмірі 1% від цієї суми. Таким чином, сума премії становила 29 мільйонів доларів, або близько 700 мільйонів гривень.

На початку 2020 року директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що триває досудове розслідування щодо премій для керівництва НАК "Нафтогаз" за перемогу над російським Газпромом у Стокгольмському арбітражі.

3 березня того ж року Кабінет міністрів заборонив виплачувати керівникам державних компаній зарплатню більш ніж 1,25 мільйона гривень. Раніше повідомлялося, що заробітна плата голови Нафтогазу Андрія Коболєва становить понад 1 мільйон гривень на місяць.

У серпні 2020-го Кабінет міністрів встановив максимально допустимий розмір базової винагороди для членів наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в розмірі 246,8 тисячі гривень на місяць.