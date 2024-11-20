Кандидат у народні депутати від партії “Голос” та співзасновник освітньої онлайн-платформи Prometheus Іван Примаченко відмовився працювати у Верховній раді. Раніше ЦВК визнала Примаченка обраним народним депутатом після смерті народного депутата від “Голосу” Олега Макарова.

Про це Примаченко написав у Фейсбуці.

“Нещодавно в ЗМІ промайнула новина про те, що ЦВК визнало мене народним депутатом. Зваживши де зможу принести більше користі, я вирішив залишатися CEO Prometheus в якому ми зараз напружено працюємо над цілою низкою стратегічних освітніх проєктів для військових, бізнесів, людей, що постраждали від війни, медиків, освітян та ініціатив підтримки відновлення, які сукупно мають охопити два мільйони слухачів в 2025 році”, — написав Примаченко.

Він додав, що праця парламенту надзвичайно важлива. Але на даний момент він відчуває, що з його сторони було би безвідповідально покинути роботу над цілою низкою стратегічних програм Prometheus, які перебувають на вирішальному етапі свого життєвого циклу.

“Буду радий і далі усіляко підтримувати колег з фракції Голосу та всіх народних депутатів, які працюють на благо країни, поза межами парламенту”, — підсумував Примаченко.

Співзасновник Prometheus Іван Примаченко відмовився стати народним депутатом. Іван Примаченко/Фейсбук

На початку листопада Центральна виборча комісія визнала співзасновника освітньої онлайн-платформи Prometheus Івана Примаченка обраним народним депутатом від партії “Голос”. Він мав зайняти у парламент на місце нардепа від “Голосу” Олега Макарова, про смерть якого повідомили у кінці жовтня 2024 року.

За законом, щоб стати народним депутатом, Примаченко має подати документи у ЦВК впродовж 20 днів з повідомлення про визнання його народним депутатом, нагадує “Чесно”.

Наступним у списку від партії “Голос” є Павло Кухта, який у листопаді 2019 року подав заяву до ЦВК про відмову балотуватися. Після нього у списку ідуть постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева та політолог Микола Давидюк.

Хто такий Іван Примаченко

Іван Примаченко народився 1990 року в Донецьку. Йому зараз 34 роки. Він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історик за фахом. У 2018-2019 роках навчався в Стенфордському університеті США за програмою The Ukrainian Emerging Leaders Program.

У 2014 році став співзасновником громадського проєкту онлайн-курсів Prometheus. Засновник студентського порталу найкращих вишів України "Лови Момент!".

За даними руху "Чесно", Примаченко був членом наглядової ради аналітичного центру CEDOS та експертом групи "Реформа освіти та науки" Реанімаційного пакета реформ. Керівник першого проєкту масових онлайн-курсів в Україні "Університет онлайн".