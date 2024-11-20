Рада ухвалила закон про позбавлення зрадників державних нагород

Верховна рада у середу, 20 листопада, проголосувала закон №11410 про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончеренко.

Підтримали закон, ініціатором якого виступив президент Володимир Зеленський, 283 народні депутати.

"Законопроєкт спрямований на вдосконалення законодавства України щодо позбавлення державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, їх представників, або вчиняють інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування та визнання правомірною окупації території України", — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Як пояснила народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко, в цілому проголосовані зміни до КК, КпК України та інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Закон позбавляє державних нагород осіб, засуджених за тяжкі злочини або за дії проти національної безпеки України, міжнародного правопорядку, а також тих, хто пропагує державу-агресора чи виправдовує окупацію України.

"Всього в Україні 937 Героїв. Й серед тих, хто життя віддав за Україну, в цьому списку є ганебні зрадники і покидьки… Крім цієї відзнаки, ще майже 40 різних орденів, медалей і звань мають державні зрадники України, які чекали "рускій мір. І вони ще отримують пільги від держави Україна як орденоносці.", — написала Геращенко.

Вона додала, що серед зрадників — Юрій Бойко, Дмитро Табачник, Нестор Шуфрич, Микола Азаров, Віктор Медведчук та інші.

Досі питання державних нагород регулював закон 20-річної давнини. За ним позбавити відзнаки може лише президент за вироком суду і лише якщо її носій вчинив тяжкий злочин.