Велика Британія 19 листопада у межах коаліції дронів виділила на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів (понад 9,5 млн доларів). Ці кошти підуть на закупівлю БПЛА для потреб ЗСУ.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті британського уряду.

"Уряд оголошує про подальшу військову підтримку у розмірі 7,5 млн фунтів стерлінгів на нові ударні та розвідувальні безпілотники, які будуть інвестовані через коаліцію дронів, яку очолює Велика Британія та Латвія", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що кошти на дрони для України виділили із щорічного фонду фінансування у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів (понад 3,8 млрд доларів).

При цьому у британському уряді додали, що коаліція дронів отримає ще 16 млн фунтів стерлінгів (понад 20 млн доларів).

Зокрема, гроші виділили:

Німеччина (10 млн фунтів або 12 млн 700 тисяч доларів);

Канада (3 млн фунтів або 3 млн 800 тисяч доларів);

Люксембург (3 млн фунтів або 3 млн 800 тисяч доларів).

Таким чином, всього фонд коаліції дронів складе 67 млн фунтів (понад 85 млн доларів), включаючи 15 млн фунтів від Великої Британії (понад 19 млн доларів).

Що відомо про коаліцію дронів для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров уперше зустрівся у Києві зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Тоді сторони обговорили створення "коаліції безпілотників". Саме тоді й ухвалили рішення про коаліцію дронів та РЕБ.

У середині січня 2024 року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 держав для озброєння українських військових "тисячами" нових безпілотників.

Наразі, за даними Міноборони Латвії, до коаліції входять: Латвія, Україна, Велика Британія, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Литва, Нідерланди, Польща, Швеція, Естонія та Люксембург. Загалом країни-учасниці виділили понад пів мільярда євро на дрони для ЗСУ.

Як ідеться на сайті Міноборони Латвії, в проєкт коаліції Латвія виділятиме щонайменше 10 мільйонів євро на рік.

10 липня уряд Великої Британії оприлюднив інформацію, що країни-члени коаліції підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільного фонду на 45 мільйонів євро.

Виробництво дронів в Україні

У Мінцифри повідомляли, що за останні два роки виробництво безпілотників в Україні масштабувалося в 100 разів. Якщо два роки тому, коли стартував проєкт “Армія дронів”, було 7 виробників, у яких держава могла закуповувати БПЛА, то на сьогодні їх 87.

Як розповіла раніше заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр, Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.

24 серпня відбулося перше бойове застосування української далекобійної ракети-дрона "Паляниця".

21 вересня 2024 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що у 2025 році Україна планує виробити кілька мільйонів безпілотників, аби не дати Росії переваг в цьому напрямку.

1 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що наразі Україна може виготовляти 4 мільйони дронів щорічно.