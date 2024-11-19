Україна та МВФ домовились про шостий перегляд програми EFF — Шмигаль

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на експертному рівні домовилися про шостий перегляд програми в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це 19 листопада у Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це дозволить залучити до державного бюджету ще 1,1 мільярда доларів. Шмигаль висловив сподівання, що виконавча рада МВФ ухвалить відповідне рішення найближчим часом.

"У Фонді відзначили наш прогрес у виконанні структурних маяків та зобов’язань. А також підкреслили, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість", — додав очільник українського уряду.

23 жовтня до держбюджету України надійшов транш від МВФ обсягом близько 1,1 млрд доларів в результаті успішного п’ятого перегляду програми EFF. Про цей транш домовилися у вересні.

Що відомо про програму EFF від МВФ

31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) — це кредит у розмірі 15,6 мільярда доларів для України. Програма складається з двох частин: термінове фінансування до перемоги у війні; післявоєнна відбудова. Ця позика є першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка перебуває в активному конфлікті.

За минулий, 2023 рік Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів з цих 15,6 млрд.

У травні 2024 року Україна і МВФ розпочали переговори про четвертий перегляд програми розширеного фінансування. Після цього 28 червня МВФ схвалив виділення Україні нового траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів.