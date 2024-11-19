Укренерго скасувало графіки відключень світла для низки областей

Стабілізаційні графіки відключень електрики, запроваджені на 19 листопада після масованої російської ракетної атаки 17 листопада, скасували у деяких областях за вказівкою Укренерго.
Відповідна інформація з’явилась зранку 19 листопада на сайтах обленерго цих областей.
Напередодні у цих регіонах також скасовували дію стабілізаційних графіків відключень.
Так, 19 листопада графіки відключень не застосовуватимуть у:
- Закарпатській,
- Івано-Франківській,
- Львівській,
- Рівненській областях.
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Вранці у неділю, 17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах — зокрема, у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Черкащині. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовується режим екстрених відключень електроенергії.
За даними Укренерго, внаслідок масованого обстрілу з боку РФ 17 листопада були пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах.