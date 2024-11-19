Укренерго скасувало графіки відключень світла для низки областей

Стабілізаційні графіки відключень електрики, запроваджені на 19 листопада після масованої російської ракетної атаки 17 листопада, скасували у деяких областях за вказівкою Укренерго.

Відповідна інформація з’явилась зранку 19 листопада на сайтах обленерго цих областей.

Напередодні у цих регіонах також скасовували дію стабілізаційних графіків відключень.

Так, 19 листопада графіки відключень не застосовуватимуть у:

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Львівській,

Рівненській областях.

Вранці у неділю, 17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах — зокрема, у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Черкащині. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовується режим екстрених відключень електроенергії.

За даними Укренерго, внаслідок масованого обстрілу з боку РФ 17 листопада були пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах.