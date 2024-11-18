У деяких областях України скасували графіки відключень світла

Стабілізаційні графіки відключень електрики, запроваджені на 18 листопада після масованої російської ракетної атаки, скасували у деяких областях за вказівкою "Укренерего".

Відповідна інформація з’явилась зранку 18 листопада на сайтах обленерго цих областей.

Так, графіки відключень не застосовуватимуть у:

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Львівській,

Рівненській,

Тернопільській областях.

Після масштабної атаки РФ на енергооб'єкти 17 листопада в Укренерго повідомили, що в Україні з 6:00 до 22:00 18 листопада діятимуть відключення електроенергії.

Вранці у неділю, 17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах — зокрема, у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Черкащині. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовувався режим екстрених відключень електроенергії.

17 листопада під час масованого обстрілу з боку РФ сили протиповітряної оборони збили 144 повітряні цілі — 102 ракети і 42 БпЛА. Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України.

Загалом, за попередніми даними, радіотехнічні війська Повітряних Сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 210 повітряних цілей — 120 ракет та 90 БпЛА.