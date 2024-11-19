Ліван і "Хезболла" погодилися з пропозицією США про припинення вогню з Ізраїлем

Ліван і організація "Хезболла" схвалили запропонований Сполученими Штатами Америки (США) проєкт угоди про припинення вогню з Ізраїлем, висловивши деякі зауваження щодо змісту.

Про це повідомив агентству Reuters помічник спікера ліванського парламенту Алі Хасан Халіль.

За його словами, Ліван 18 листопада надіслав свою письмову відповідь американській посолці в Бейруті Лізі Джонсон. Чиновник зазначив, що тепер усе залежить від Ізраїлю, назвавши докладені зусилля з досягнення припинення вогню найсерйознішими з усіх.

Зауваження подані в позитивному ключі, підкреслив Халіль. Подробиць не наводять. Як раніше заявив ліванський прем'єр-міністр Наджиб Мікаті, влада республіки тепер обговорить деталі угоди з емісаром США Еймосом Гокстіном, який скоро відвідає Бейрут.

Пропозиція США про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом

31 травня Байден виклав триетапну пропозицію про припинення вогню, ініціатива щодо якої, за словами президента США, походила від Ізраїлю. Також він отримав позитивну початкову реакцію на такий план з боку ХАМАСу. Такий план підтримала й Рада безпеки ООН.

План припинення вогню складається з трьох етапів:

Повне і всеосяжне припинення вогню, яке включатиме виведення ізраїльських військ з усіх "населених районів Гази", звільнення деяких заручників, повернення тіл загиблих, звільнення палестинських в'язнів, 600 вантажівок з гуманітарною допомогою на день.

Обмін усіх живих заручників, що залишилися, і "остаточне припинення бойових дій"

Початок відбудови і повернення останків загиблих заручників.

23 червня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних боїв проти ХАМАСу в Секторі Гази добігає кінця, але війна не припиниться, доки це "ісламістське угруповання більше не контролюватиме палестинський анклав".

Загострення конфлікту на Близькому Сході

Останні місяці триває ескалація конфлікту на Близькому сході. Спершу — вибухи пейджерів, рацій та радіоприймачів "Хезболли". Потім — ураження Ізраїлем понад 100 ракетних установок угруповання на півдні Лівану та удар по Бейруту, де загинув Ібрагім Акіл та інші командири "Хезболли", а також цивільні. "Хезболла" відповідає запусками ракет по Ізраїлю.

28 вересня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про загибель лідера і одного із засновників "Хезболли" Хасана Насралли під час удару по Бейруту 27 вересня. Згодом угрупування підтвердило загибель лідера.

1 жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію "Стріли півночі" на півдні Лівану. Там почалися рейди проти обʼєктів та інфраструктури угрупування "Хезболла". Згодом Ізраїль неодноразово заявляв про обстріл ліванської столиці Бейрут.