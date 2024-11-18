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Угруповання "Хезболла" атакувало передмістя Тель-Авіва: є поранені
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Угруповання "Хезболла" атакувало передмістя Тель-Авіва: є поранені

Дар'я Кінша
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"Хезболла" атакувала центр Ізраїлю
Місце ракетного обстрілу в Рамат-Гані, район Тель-Авіва, Ізраїль, 18 листопада 2024 року. AP

Ввечері 18 листопада бойовики ліванського угруповання "Хезболла" атакували центральну частину Ізраїлю. В результаті п'ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, під час нападу з території Лівану була випущена одна ракета, яку успішно перехопили системи протиповітряної оборони.

Уламки від ракети впали між двома передмістями Тель-Авіва, спричинивши пожежу, а також пошкодження будівель і транспортних засобів.

За словами медиків, у результаті ракетного обстрілу в районах Бней-Брак і Рамат-Ган 54-річна жінка перебуває у важкому стані, одна людина отримала поранення середньої тяжкості, ще троє — перебувають у задовільному стані. Усіх постраждалих доставили до лікарні "Бейлінсон".

Загострення конфлікту на Близькому Сході

Останні місяці триває ескалація конфлікту на Близькому сході. Спершу — вибухи пейджерів, рацій та радіоприймачів "Хезболли". Потім — ураження Ізраїлем понад 100 ракетних установок угруповання на півдні Лівану та удар по Бейруту, де загинув Ібрагім Акіл та інші командири "Хезболли", а також цивільні. "Хезболла" відповідає запусками ракет по Ізраїлю.

28 вересня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про загибель лідера і одного із засновників "Хезболли" Хасана Насралли під час удару по Бейруту 27 вересня. Згодом угрупування підтвердило загибель лідера.

1 жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію "Стріли півночі" на півдні Лівану. Там почалися рейди проти обʼєктів та інфраструктури угрупування "Хезболла". Згодом Ізраїль неодноразово заявляв про обстріл ліванської столиці Бейрут.

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