У Міністерстві оборони України повідомили, що рапорти військовослужбовців у застосунку "Армія+" щодо зміни місця служби повинні розглядатися протягом 72 годин.

Про це йдеться у відео та Youtube каналі міністерства.

У МОУ також розповіли, як військовослужбовцям у "декілька кліків" подати заявку на переведення до іншої військової частини у застосунку "Армія+".

Спершу військовослужбовець повинен зайти в "Армія+", та натиснути віконце "Рапорти". Після чого вибрати "Новий рапорт".

Зміна місця служби в "Армія+". З відео Міністерства оборони України

"Тут представлена інформація, що ми можемо перевестися. Нам потрібна заміна місця служби, вказуємо адресу, до якої військової частини хочете перевестися або номер частини", — розповів військовослужбовець Бурман Антон.

Зміна місця служби в "Армія+". З відео Міноборони України

Потім військовий має додати свій військово-обліковий документ та підвантажити його, після чого відправити. Рапорт на переведення в іншу частину мають розглянути та надати відповідь військовослужбовцю за 72 години.

Зміна місця служби в "Армія+". З відео Міноборони України

Починаючи з 15 листопада військовослужбовці можуть онлайн подати рапорт на зміну місця служби. Це можна зробити у застосунку Армія+ за допомогою нової функції, яка працює у тестовому режимі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров. Процес подачі такого рапорту, за його словами, максимально зручний і займає близько 15 хвилин.

Хто має право на переведення

Право на звернення про переміщення в іншу частину мають 4 категорії військовослужбовців:

військовослужбовці, які проходять службу у військових частинах тилового та оперативного забезпечення, вищих військових навчальних закладах, навчальних (навчально-тренувальних) центрах (частинах), ТЦК, військових частинах резерву, а також в інших військових частинах Збройних Сил, які не належать до військових частин бойового складу військ, усіх родів (видів) військ (сил) Збройних Сил, які мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до військових частин бойового складу військ ЗСУ; перелічені вище особи, які мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до інших військових частин Збройних Сил, які не належать до військових частин бойового складу; військовослужбовці, які проходять службу у військових частинах бойового складу військ усіх родів (видів) військ (сил) Збройних Сил, які мають бажання перевестися до інших військових частин бойового складу; військовослужбовці, які проходять службу у військових частинах усіх родів (видів) військ (сил) Збройних Сил, які за висновком ВЛК придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, але не призначені у своїх військових частинах на посади, що відповідають висновку ВЛК, і мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до іншої військової частини.

Інформацію про підписання наказу на переміщення військовослужбовець має отримати через портал Армія+ протягом 24 годин після його підписання.

12 листопада президент Зеленський заявив про новий механізм переведення армійців між військовими частинами в ЗСУ. Перевестися можна буде в мобільному застосунку для військовослужбовців "Армія"+".