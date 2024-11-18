Переведення військового через Армія+: вже подали понад 1500 рапортів

Від початку роботи нової функції у застосунку Міноборони "Армія+" військовослужбовці подали понад 1500 рапортів щодо переведення в іншу частину. 60% рапортів вже розглянули, з них близько половини отримали позитивні рішення.

Про це розповіли на брифінгу в Міноборони 18 листопада преставники Генштабу та Міноборони, передає кореспондентка Суспільного.

"На сьогодні буквально перед виходом до вас зареєстровано було на цьому додатку понад 1,5 тисячі заявок, розглянуто 60% уже з них, і близько 50% на даний момент уже прийнято позитивних рішень по переведенню цих військових", — сказав начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.

“Можна констатувати, що експеримент дуже і дуже успішний, і ми будемо його розвивати”, — розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко .

Посадовиця також розповіла про статистику, відповідаючи на запитання Суспільного.

“Зараз ми бачимо, що близько 38% — це однозначне погодження. Вже повідомлення надіслані нашим військовослужбовцям прямо в телефон, це, безумовно, позитивні кейси, це дуже класна конверсія. Решта — це ті випадки, коли військовослужбовець не надав достатньої кількості даних для того, щоб прийняти позитивне або негативне рішення. Ми вбачаємо, що там будуть ще позитивні кейси в цьому залишку відсотків”, — сказала посадовиця.

Вона пояснила це тим, що зараз військовослужбовці отримали свій телефон чітку причину, чому не можуть бути розглянуті їхні рапорти про переведення. Тож вони зможуть надіслати їх знову.

"І вони надійшлють знову, це близько 200 кейсів, і ми обробимо, і дамо, і я вірю, що там буде теж високий коефіцієнт позитивних позитивних рішень", — додала посадовиця.

Коментуючи відмови, Черногоренко зазначила, що зараз у постанові про таке переведення прописано ряд норм, коли саме військовослужбовець може перевестися.

“Дуже чітко держава прокомунікувала своїм військовим ці випадки. Наприклад, ти не можеш перевестися з бойової в тилову частину, ну очевидно, з очевидних причин: у нас війна, загострення і так далі. І ми дуже чітко комунікуємо, що зараз, на жаль з бойової частини в тилеву перевестися не можна, але ми пропонуємо ось такі варіанти. І військовий може вже ними оперувати, переподати рапорт”, — сказала посадовиця.

Вона додала, що основна новація цих змін у тому, що військовослужбовцю зараз не треба отримувати погодження від комбрига. Кадровий центр сам спитає комбрига у випадках, коли це потребується, чи відпускає він цього військовослужбовця чи ні.

“Тобто нема посередників, є військовослужбовець, є кадровий центр. Дві секунди — і цей твій запит вже в кадровому центрі. Він сам закриє за тебе всі потрібні питання, направить запит на комбрига. Якщо не треба — не направить, зробить це швидко", — сказала Черногоренко.

За її словами, електронний рапорт в Армії+ можна подати за декілька кліків, що займає до 10 хвилин. Постанову про експеримент розробило Міністерство оборони разом з Генеральним штабом, вона прийнята Кабміном, нагадала посадовиця.

Починаючи з 15 листопада військовослужбовці можуть онлайн подати рапорт на зміну місця служби. Це можна зробити у застосунку Армія+ за допомогою нової функції, яка працює у тестовому режимі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров. Процес подачі такого рапорту, за його словами, максимально зручний і займає близько 15 хвилин.

Хто має право на переведення

Право на звернення про переміщення в іншу частину мають 4 категорії військовослужбовців:

військовослужбовці, які проходять службу у військових частинах тилового та оперативного забезпечення, вищих військових навчальних закладах, навчальних (навчально-тренувальних) центрах (частинах), ТЦК, військових частинах резерву, а також в інших військових частинах Збройних Сил, які не належать до військових частин бойового складу військ, усіх родів (видів) військ (сил) Збройних Сил, які мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до військових частин бойового складу військ ЗСУ; перелічені вище особи, які мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до інших військових частин Збройних Сил, які не належать до військових частин бойового складу; військовослужбовці, які проходять службу у військових частинах бойового складу військ усіх родів (видів) військ (сил) Збройних Сил, які мають бажання перевестися до інших військових частин бойового складу; військовослужбовці, які проходять службу у військових частинах усіх родів (видів) військ (сил) Збройних Сил, які за висновком ВЛК придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, але не призначені у своїх військових частинах на посади, що відповідають висновку ВЛК, і мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до іншої військової частини.

Інформацію про підписання наказу на переміщення військовослужбовець має отримати через портал Армія+ протягом 24 годин після його підписання.

12 листопада президент Зеленський заявив про новий механізм переведення армійців між військовими частинами в ЗСУ. Перевестися можна буде в мобільному застосунку для військовослужбовців "Армія"+".