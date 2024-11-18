У Лос-Анджелесі вшанували 1000 день від повномасштабного вторгнення РФ

17 листопада у центрі Лос-Анджелеса кілька сотень людей зібралися, щоб нагадати американцям про 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Ганна Матвіїшина.

Учасники акції зібралися біля Los Angeles City Hall, щоб нагадали про незламність українського народу. Після зібрання біля мерії присутні рушили до пам’ятного знаку жертвам Голодомору, виголошуючи гасло: "Russia is a terrorist state".

Учасники акції ідуть до пам'ятного знаку, встановленого на вшанування жертв Голодомору. Олег Харченко

Біля пам'ятного знаку жертвам Голодомору настоятель української католицької церкви отець Ігор Костюк, настоятель православної церкви Св. Володимира отець Василь Сосюр та настоятель православної церкви Св. Андрія отець Мирослав Микитюк відправили панахиду за жертвами Голодомору та війни.

Панахида за жертвами Голодомору та війни. Лос-Анджелес, 17 листопада, 2024 року. Олег Харченко

Учні недільної школи "Рідна Школа" теж долучилися до церемонії, запаливши свічку пам'яті за загиблими.

Свічки пам’яті. Лос-Анджелес, 17 листопада, 2024 року. Олег Харченко

Серед учасників заходу були також консул України в Сан-Франциско Анна Зайченко, Генеральний консул Литви в Лос-Анджелесі Сандра Брікайте, Почесний консул Естонії Яак Трейман, а також було зачитано послання від Почесного консула Латвії Юрис Бункіса.

19 листопада 2024 року виповнюється рівно тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.