Столтенберг: війна в Україні показала серйозні прогалини в сумісності НАТО

Війна в Україні виявила значні прогалини у боєздатності та сумісності сил НАТО, які потрібно оперативно розв’язати.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на Форумі військової промисловості у Вашингтоні на полях саміту НАТО.

"Реальність війни в Україні продемонструвала не тільки те, що наші запаси та виробничі можливості виявилися занадто малі, але також продемонструвала величезні прогалини у сумісності наших військ. Найвідоміший приклад — це німецько-нідерландська бригада, яка мала бути готовою до спільних дій, проте у реальності стандартні боєприпаси калібру 155 мм, які мають Нідерланди, не можна використовувати в німецьких гаубицях і навпаки", — сказав генсек.

Він підкреслив, що саміт має намір не лише ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат та оборонних замовлень для стимулювання військової промисловості, а й запропонує нові можливості для спільного виробництва озброєнь різними країнами альянсу.

"У нас є необхідність більш тісної співпраці з партнерами. Частково це Україна. Ми нарощуємо співпрацю з Україною. Зараз ми як НАТО беремо на себе провідну роль у гарантуванні безпеки та навчанні. У нас буде командування в Німеччині, там буде 700 осіб, і в деяких центрах у східній частині Альянсу. Ми робимо це також для того, щоб допомогти не лише підтримувати, а й спільно інвестувати та розвивати проєкти, підвищувати спроможність України самостійно виробляти зброю та боєприпаси", — сказав посадовець.

Саміт НАТО у Вашингтоні 2024 року

Саміт відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня. На захід також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Також на Саміті буде й Україна.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.