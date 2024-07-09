Боголюбов залишив країну за паспортом 67-річного мешканця Волині — УП

Колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов у ніч проти 24 червня залишив країну за паспортом 67-річного мешканця Волинської області.

Про це з посиланням на дані слідства, пише “Українська правда”.

Йдеться про паспорт 67-річного Миколи Купріяновича Сюмака.

Журналістам УП вдалося знайти цього чоловіка. Сюмак розповів, що загубив закордонний паспорт навесні 2022 року. За його словами, 24 червня цього року він не виїжджав з України і зараз перебуває вдома.

За даними джерела "Української правди" в правоохоронних органах, прикордонники не отримували від міграційної служби даних про недійсність втраченого Сюмаком паспорта.

Раніше у ДБР повідомили, що “слідство за сприяння керівництва Держприкордонслужби встановило, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом "Київ — Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав”.

Як пише УП, за версією офіційного слідства, 46-річний прикордонник Володимир Макаренко, який був начальником групи інспекторів прикордонної служби "Ягодин", допоміг Боголюбову незаконно перетнути кордон із чужим паспортом. Наразі чоловік отримав підозру.

При цьому сам Боголюбов стверджує, що виїхав з країни за власним українським паспортом і у держави взагалі немає жодних підстав не випускати його з країни, пише УП.

Редакції УП від низки джерел серед правоохоронців і бізнесменів стало відомо, що стосовно Боголюбова в системі прикордонників була позначка додаткової перевірки. Тобто перетин ним кордону мав узгоджуватися з керівництвом прикордонної служби.

За словами Боголюбова, для виїзду за кордон у потязі "Київ – Хелм" він надав прикордонникам свій закордонний паспорт. Українські правоохоронці стверджують, що цей документ бізнесмен пред'явив польським прикордонникам. Щодо перетину українського кордону, за даними джерел УП, закордонний паспорт Боголюбова не вносили в систему. А це значить, що Боголюбов не міг його використовувати, йдеться у статті.

У розмові з УП Боголюбов розповів, що на початку 2023 року при проходженні кордону в нього з невідомих, з його слів, причин забрали й анулювали український закордонний паспорт. Він визнав, що того року йому вдалося виїхати з України, але йому невідомо, яким чином було отримано дозвіл на цей виїзд від голови прикордонної служби.

“При цьому Боголюбов відкинув версію, що з виїздами йому допомагала дружина Еміне Джапарова. Боголюбов переконує, що за кордон виїжджав провідати літню матір та для роботи з адвокатами в Лондоні. Цього разу, за словами олігарха, він збирався повернутись у країну за два тижні, але після звинувачень у незаконному перетині кордону наразі "думає над цим", — пише УП.

За даними джерел УП, Боголюбов з Джапаровою нібито планували переїзд до Відня для постійного проживання від початку 2024 року — одразу після призначення його дружини на посаду постійного представника України в міжнародних організаціях. Однак МЗС так і не видало відповідний указ, а за годину до публікації матеріалу УП співрозмовник видання у міністерстві повідомив, що указ про призначення Еміне Джапарової до Відня було анульовано.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомило про підозру ексспіввласнику "ПриватБанку" Геннадію Боголюбову. Крім цього підозру отримав прикордонник, який сприяв йому у незаконному виїзді з України.

Прикордоннику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Господарський суд міста Києва 27 листопада підтвердив неможливість повернення державного "ПриватБанку" колишнім власникам. Справа була відкрита у 2020 році за позовом колишнього акціонера "ПриватБанку" Геннадія Боголюбова до НБУ, Кабміну, Мінфіну, ПриватБанку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Боголюбов намагався в судовому порядку повернути у власність акції фінустанови та оскаржити договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного "ПриватБанку", внаслідок якого держава набула у власність 100% акцій банку та витратила на його докапіталізацію понад 155 млрд грн.