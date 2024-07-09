Удар по "Охматдиту" — на перших шпальтах друкованих газет світу

Друковані щоденні газети 9 липня розмістили на перших шпальтах кадри завалів дитячої лікарні "Охматдит", яку 8 липня обстріляла Росія. Наслідки атаки — на перших сторінках видань США, Великої Британії, Індії, Сінгапуру, Іспанії, Німеччини, Канади, Японії, Бразилії тощо.

Киянка, що наразі живе в Лондоні, у Facebook переклала заголовки кількох британських газет.

Daily Mirror: "Путін бомбить хворих на рак дітей. Російська атака на дитячу лікарню запалила глобальний гнів";

The Guardian: "Війна проти життя як такого. Жах через російську атаку на дитячу лікарню";

Daily Mail: "Путін бомбить дитячу онкологічну лікарню. Звірство, що демонструє, чому Британія і НАТО мусять витрачати більше коштів на оборону";

The Times: "Тиск на Стармера з метою підвищення витрат на оборону. Після того, як Росія розбомбила дитячу лікарню у Києві, колишній голова армії порівняв загрозу «нової осі» з нацистами";

The Daily Telegraph: "Росія направила свою лють на хворих дітей у Києві";

Independent: "День ганьби медсестер NHS Національної служби охорони здоров'я";

Financial Times.

Газети Daily Mirror і The Guardian за 9 липня 2024 року. скриншот

Британські шпальти Daily Mail, The Times за 9 липня 2024 року. скриншот

Британські шпальти Independent і Financial Times за 9 липня 2024 року. скриншот

Також кадри із "Охматдиту" потрапили на перші шпальти:

сінгапурської газети The Straits Times;

газети The Straits Times; польських Rzeczpospolita та Gazeta Wyborcza;

Rzeczpospolita та Gazeta Wyborcza; канадських The Gazette (її також називають ще Montreal Gazette) та The Globe and Mail;

The Gazette (її також називають ще Montreal Gazette) та The Globe and Mail; японської Yomiuri Shimbun;

Yomiuri Shimbun; бразильських O Globo та O Estado de S. Paulo;

O Globo та O Estado de S. Paulo; The Wall Street Journal, The New York Times, The Boston Globe, The Star Tribune, що видаються в Сполучених Штатах Америки ;

; іспанських El Mundo та El País;

El Mundo та El País; німецьких Tagesspiegel та Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Не всі ЗМІ сфокусувалися на Україні, зокрема, тому, що в якихось країнах цього тижня на першому плані — їхні національні теми. До прикладу, у французьких провідних газетах у пріоритеті парламентські вибори в країні.

Перша шпальта сінгапурської газети The Straits Times за 9 липня 2024 року. скриншот

Перші шпальти польських Rzeczpospolita та Gazeta Wyborcza, 9 липня 2024 року. скриншот

Канадські газети The Gazette та The Globe and Mail за 9 липня 2024 року. скриншот

Перша шпальта японської газети Yomiuri Shimbun за 9 липня 2024 року. скриншот

Перші сторінки бразильських газет O Globo та O Estado de S. Paulo за 9 липня 2024 року. скриншот

Американські газети The Wall Street Journal, The New York Times за 9 липня 2024 року. скриншот

Американські газети The Boston Globe, The Star Tribune за 9 липня 2024 року. скриншот

Іспанські газети El Mundo та El País, 9 липня 2024 року. скриншот

Німецькі видання Tagesspiegel та Frankfurter Allgemeine Zeitung за 9 липня 2024 року. скриншот

Спортивна британська газета The i Paper Sport винесла на першу шпальту українську тенісистку Еліну Світоліну. У день обстрілу Світоліна здобула свою четверту перемогу на Вімблдоні-2024. Українка здолала представницю Китаю Сінь Ю Ван та вийшла в 1/4 фіналу. На сам матч проти китаянки Світоліна вийшла з чорною пов'язкою в пам'ять про загиблих від масованого удару по Україні 8 липня.

Британська газета The i Paper Sport за 9 липня 2024 року. скриншот

Масована атака по Україні 8 липня

Вранці 8 липня Росія масовано атакувала Україну, спрямувавши понад 40 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ та Краматорськ. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня "Охматдит". Загалом – близько сотні об'єктів.

У Києві унаслідок атаки станом на 13:00 9 липня відомо про 32 загиблих. Ще 117 постраждало. У Кривому Розі загинуло 10 людей, близько пів сотні — поранено.