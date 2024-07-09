Держава повністю відбудує “Охматдит”. Роботи починають вже зараз. Кожній родині з дітьми, яка постраждала від атаки на лікарню 8 липня, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тисяч 800 грн на кожного члена родини.

Про це на засіданні уряду 9 липня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим.

Сьогодні, 9 липня, розповів Шмигаль, уряд спрямовує з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в “Охматдиті”. Далі будуть збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови.

“Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини”, — сказав глава уряду.

Він додав, що президент поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів.

“Такі локації вже знайдені. Це Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2. Надаємо відповідне доручення про початок переміщення”, — відзначив прем’єр.

Він також подякував усім, хто допомагав боротися з наслідками російської атаки — рятувальникам, медикам, небайдужим громадянам, волонтерам та бізнесу.

“Особлива подяка усім, хто відгукнувся на збір коштів на користь “Охматдиту” через платформу United24. Буквально за кілька годин вдалося зібрати 100 млн грн. Ці ресурси також підуть на відновлення лікарні”, — сказав прем’єр.

Що відомо про обстріл Києва та Київської області 8 липня

Зранку 8 липня на Київщині та в Києві працювали сили ППО через ракетну атаку РФ. Уламки впали в семи районах столиці. Загинули понад 30 людей, понад 100 постраждали.

Зокрема, під час ранкового ракетного обстрілу столиці постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Війська РФ цілеспрямовано запустили по дитячому медзакладу ракету Х-101.

Також у Києві через обстріл РФ повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції.

У Києві розгортають штаби допомоги для постраждалих від обстрілу.

На Київщині унаслідок атаки російських військ 8 липня влучань в об'єкти не зафіксовано. Осколкові поранення отримали двоє людей.

Через ракетну атаку російських військ на цивільні об'єкти Києва міська влада оголосила вівторок, 9 липня, днем жалоби.