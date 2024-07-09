НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Мінекономіки підписало угоду з ЄС на €5,27 млрд для програми Ukraine Facility
ЄСЕКОНОМІКАДОПОМОГАГРОШІУкраїна - УельсЕкономікаПодії

Мінекономіки підписало угоду з ЄС на €5,27 млрд для програми Ukraine Facility

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Юлія Свириденко підписує угоду на €5,27 млрд
Міністерка економіки України Юлія Свириденко підписує угоду з ЄС у межах Ukraine Facility на €5,27 млрд, Київ, 9 липня 2027 року. Міністерство економіки України

Міністерка економіки України Юлія Свириденко 9 липня підписала фінансову угоду з Євросоюзом. Документ регулює отримання грантів на 5,27 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

Про це написали в Мінекономіки.

Грантову підтримку за цією угодою залучатимуть протягом наступних 4 років. За словами Свириденко, ця допомога сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки.

"Це остання угода яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility. Ми вдячні ЄС за допомогу у відновленні України та створення нових інвестиційних можливостей у довгостроковій перспективі", — сказала міністерка.

Кабмін затвердив цю фінансову угоду ще 28 червня.

Усього у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро підтримки, з яких €3 млрд — гранти.

Програма Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024-27 роки.

Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

Топ дня
Удар по Києву 8 липня: загинули люди, є поранені, пошкоджена будівля Охматдиту
Ракетний удар по Україні 8 липня: кількість загиблих перевищила 40 людей Важливо
Блінкен і Столтенберг
Другий день саміту НАТО у Вашингтоні, РФ вдарила по Херсонщині. 867 день війни. Онлайн
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо розбудови бойової авіації України
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо подальшої розбудови бойової авіації України — джерело Ексклюзивно
Міністр оборони США і Генсек НАТО
Саміт НАТО у Вашингтоні. Текстовий онлайн Оновлюється
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у США для участі у саміті НАТО

Вибір редакції
заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
"Розголос працює — і доказом цьому є моє звільнення". Інтерв'ю Нарімана Джеляла після полону Ексклюзивно
екіпаж нічних бомберів бригади "Хартія"
"Це як рибалка. Закидаєш міну. Чекаєш". Як працює піхота та роти ударних дронів бригади "Хартія" на Харківщині
Ведуча "Телебачення Торонто" Олександра Гонтар
"Спочатку йде Достоєвський, потім — танк РФ". Гонтар про російську й українську культуру, мову та "Телебачення Торонто"
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
Дізнайтесь більше
Орбан і Путін
Орбана не просили про посередництво у війні РФ проти України — спікер Єврокомісії
Тимчасовий захист в країнах ЄС на кінець травня мали понад 4 млн українців — Євростат
Тимчасовий захист в країнах ЄС на кінець травня мали понад 4 млн українців — Євростат
Віктор Орбан
Після зустрічі з Путіним, Орбан надіслав голові Євроради листа. Про що в ньому йдеться
Грузія
Вступ Грузії до Євросоюзу призупинено — посол ЄС в країні
На початок