Мінекономіки підписало угоду з ЄС на €5,27 млрд для програми Ukraine Facility

Міністерка економіки України Юлія Свириденко 9 липня підписала фінансову угоду з Євросоюзом. Документ регулює отримання грантів на 5,27 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

Про це написали в Мінекономіки.

Грантову підтримку за цією угодою залучатимуть протягом наступних 4 років. За словами Свириденко, ця допомога сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки.

"Це остання угода яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility. Ми вдячні ЄС за допомогу у відновленні України та створення нових інвестиційних можливостей у довгостроковій перспективі", — сказала міністерка.

Кабмін затвердив цю фінансову угоду ще 28 червня.

Усього у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро підтримки, з яких €3 млрд — гранти.

Програма Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024-27 роки.

Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.