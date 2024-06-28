Усі соцплатежі будуть виплачуватися українцям у повному обсязі — Шмигаль

Усі соціальні платежі, пенсії та субсидії уряд виплачує та продовжить виплачувати в повному обсязі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Важливо, що кожна гривня бюджету, зібрана в Україні, витрачається для наших Сил безпеки й оборони. Тим часом усі соціальні та бюджетні виплати відбуваються завдяки підтримці партнерів", — сказав Шмигаль.

Він також уточнив, що в Уряду є чітке розуміння, як ми будемо виплачувати соціальну підтримку не лише цього року, але й наступного.

Наперчедодні, 27 червня, Україна отримала транш у 1,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility.