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Усі соцплатежі будуть виплачуватися українцям у повному обсязі — Шмигаль
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Усі соцплатежі будуть виплачуватися українцям у повному обсязі — Шмигаль

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Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 10 травня 2024 року. Пресслужба уряду

Усі соціальні платежі, пенсії та субсидії уряд виплачує та продовжить виплачувати в повному обсязі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Важливо, що кожна гривня бюджету, зібрана в Україні, витрачається для наших Сил безпеки й оборони. Тим часом усі соціальні та бюджетні виплати відбуваються завдяки підтримці партнерів", — сказав Шмигаль.

Він також уточнив, що в Уряду є чітке розуміння, як ми будемо виплачувати соціальну підтримку не лише цього року, але й наступного.

Наперчедодні, 27 червня, Україна отримала транш у 1,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility.

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