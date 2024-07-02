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У Нідерландах офіційно розпочав роботу новий уряд
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У Нідерландах офіційно розпочав роботу новий уряд

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новий уряд Нідерландів
Король Нідерландів Віллем-Александр, праворуч у центрі, прем’єр-міністр Дік Схооф, ліворуч у центрі, та члени нового уряду позують для групового фото в королівському палаці Huis ten Bosch у Гаазі 2 липня 2024 року. AP/Remko de Waal

У Нідерландах офіційно 2 липня розпочав роботу новий уряд. Король Нідерландів Віллем-Александр привів до присяги прем'єр-міністра, віцепрем'єрів та міністрів.

Про це повідомляє NOS.

Уряд очолив колишній голова служби загальної розвідки і безпеки Нідерландів Дік Схооф.

Вранці 16 міністрів нового уряду, включно з прем'єром та віцепрем'єрами, склали присягу у присутності короля Віллема-Александра у палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі.

Перед тим король Віллем-Александр і Схооф підписали укази про його призначення прем'єр-міністром.

Раніше Politico повідомляло, що після шести місяців коалційних переговорів "Партія свободи" Герта Вілдерса (PVV), правоцентристська ліберальна VVD, яку представляє Марк Рютте, центристський "Новий суспільний договір" і популістська фермерська партія "BBB" завершили розподіл ключових посад у новому кабінеті.

За результати домовленостей, представники "Партії свободи" очолять п'ять міністерств: міграції, інфраструктури, охорони здоров’я, зовнішньої торгівлі та допомоги розвитку, а також економіки.

Посади міністра оборони та міністра фінансів отримали однопартійці Рютте з ліберальної партії VVD Рубен Брекельманс та Елко Гайнен.

Главою МЗС став Каспар Вельдкамп із партії "Новий суспільний договір". Він був послом в Ізраїлі та Греції. Партія матиме ще три міністерські портфелі.

Наприкінці травня ЗМІ повідомляли, що Схооф розглядається на посаду прем'єра Нідерландів. Пізніше сам Схооф підтвердив, що планує обійняти посаду глави уряду.

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