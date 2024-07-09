Війська США покинули першу базу в Нігері

Американські військові покинули першу із двох авіабаз на території Ніґера після того, як до влади прийшла військова хунта.

Про це повідомляє Африканське командування США (Africom).

Американські війська залишили авіабазу 101 поблизу столиці Ніамея після церемонії офіційного відправлення військ. На черзі авіабаза США 201 у місті Агадес, яку військові мають покинути у вересні 2024 року.

Американські та ніґерські військові співпрацювали понад 15 років. Вашингтон подякував за впорядковане та безпечне виведення американських військ.

Вихід США з Нігеру викликало побоювання щодо відновлення екстремістської терористичної діяльності, включно з групами, пов’язаними з ІДІЛ. Американські війська знаходяться в Африці та на Близькому Сході для боротьби з угрупованням "Ісламська держава" та проведення антитерористичних операцій.

Передісторія

США та їхні союзники були змушені вивести війська з ряду африканських країн після переворотів, у результаті яких до влади в Ніґері прийшла військова хунта. Окрім майбутнього відходу з Ніґеру, американські війська також залишили Чад, тоді як французькі сили вигнали з Малі та Буркіна-Фасо. Згодом лідери цих трьох країн оголосили про створення конфедерації.

Водночас Росія прагне зміцнити відносини з африканськими державами, представляючи Москву як дружню країну без колоніального багажу на континенті.

Наприклад, за останні роки Малі стала одним із найближчих африканських союзників Росії, де для боротьби з повстанцями-джихадистами розгорнуто там найманців групи "Вагнер".

Американський чиновник сказав, що влада Нігеру повідомила адміністрації президента Джо Байдена, що близько 60 російських військовослужбовців перебуватиме в Нігері, але чиновник не зміг підтвердити цю цифру.