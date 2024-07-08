Північноатлантичному альянсу (НАТО) знадобиться від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої плани щодо захисту від нападу з боку Росії.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на військове джерело.

За інформацією чиновника, кожна бригада має складатися від трьох до семи тисяч військовослужбовців. І створення додаткових до 50 таких підрозділів стане серйозним викликом для НАТО. Більше деталей він не навів. Ще однією ознакою масштабу виклику для Альянсу стане збільшення протиповітряної оборони Німеччини у чотири рази.

На минулорічному Саміті НАТО у Вільнюсі лідери країн-членів вперше за 30 років погодили перші великі оборонні плани. З того часу офіційні особи працюють над перетворенням документів у конкретні військові вимоги, пише Reuters. Очікується, що цьогорічному саміті лідери отримають оновлену інформацію щодо оновлення таких документів.

Як розповіло військове джерело агентству, військові планувальники НАТО визначили "детальні вимоги до військ і озброєнь, необхідних для захисту Альянсу".

"Протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійне озброєння, матеріально-технічне забезпечення, а також великі наземні маневрені формування є одними з наших пріоритетів", – додав чиновник.

За його словами, НАТО, ймовірно, встановить жорсткіші умови щодо спроможності для союзників.

Міністерство оборони в Берліні відмовилося коментувати майбутні плани НАТО, оскільки вони засекречені. У ньому сказано, що всі союзники були закликані координувати з НАТО вимоги щодо можливостей, і що ці зусилля розтягнуться на наступний рік.

Reuters зазначає, що поки незрозуміло, звідки союзники НАТО можуть взяти додатковий персонал для 35-50 бригад. Війська можуть перевести з інших частин збройних сил, можуть бути набрані додаткові солдати, або члени НАТО можуть вибрати поєднання обох підходів.

Протиповітряна оборона є ще одним серйозним недоліком, який виявили військові планувальники НАТО. Важливість таких систем захисту показала війна Росії проти України.

Саміт НАТО у Вашингтоні 2024 року

Саміт відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня. На захід також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Також на Саміті буде й Україна.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.