Міністерство оборони, Збройні сили та інші складові сектору безпеки і оборони України на початок липня впровадили 324 стандарти НАТО та прийняли 23 нові стандарти у першому півріччі 2024 року.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

За його словами, впровадження стандартів НАТО передбачене Планом пріоритетних дій уряду на 2024 рік. У рамках пакета Цілей партнерства Україна-НАТО до 2025 року повинні бути впроваджені 218 стандартів Альянсу.

"Станом на липень 2024 року Україна прийняла вже 190. Ми виконуємо своє домашнє завдання щодо взаємосумісності з НАТО. Паралельно працюємо над реалізацією спільних середньострокових та довгострокових проєктів", — зазначив урядовець.

Крім того, із власної ініціативи Україна впровадила ще 134 стандарти.

Стандарти НАТО стосуються експлуатації озброєння та військової техніки, безпеки зберігання боєприпасів і вибухових речовин, управління військами, застосування комунікаційних та інформаційних систем, якості товарів, інженерного, авіаційного і медичного забезпечення тощо.

Наразі у НАТО діють 1150 стандартів, які постійно переглядаються і оновлюються.

"Україна також розпочинає запровадження стандартів НАТО, передбачених Переліком початкових вимог взаємосумісності з НАТО для України, підписаним генсеком НАТО", – додав Гаврилюк.

Стандарти НАТО забезпечують уніфікацію та взаємосумісність Збройних сил, регламентуючи різні сфери діяльності сектору безпеки та оборони.

Раніше у МОУ повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ майже 40 зразків бронетехніки іноземного та вітчизняного виробництва.