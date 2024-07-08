Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс у понеділок, 8 липня, відвідав дитячу лікарню "Охматдит" після обстрілу. На місце події прийшли 33 очільники іноземних дипломатичних місій.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Перебийніс закликав дипломатію та міжнародні організації відреагувати на атаку та "докласти максимум зусиль" для посилення протиповітряної оборони України.

До складу делегації увійшли керівники та представники дипломатичних місій Європейського Союзу, НАТО, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Програми розвитку ООН, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Азербайджану, Австрії, Аргентини, Вірменії, Вʼєтнаму, Греції, Індонезії, Іспанії, Італії, Канади, Мексики, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Північної Македонії, Польщі, Святого Престолу (юрисдикція Папи Римського), Словаччини, Словенії, Судану, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Швеції та Японії.

Із міжнародними представниками на місці атаки поговорили міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та директор "Охматдиту" Володимир Жовнір.

Удар по "Охматдиту" 8 липня

Через російську атаку вранці 8 липня в найбільшій дитячій лікарні України "Охматдиті" пошкоджено реанімаційні, операційні та онкологічне відділення. Зруйновані деякі будівлі. РФ ударила по медзакладу ракетою Х-101.

Уже підтвердили загибель двох дорослих: одна з них — молода лікарка медзакладу. Столичний голова Віталій Кличко розповів, що наразі відомо про 16 постраждалих в "Охматдиті", серед яких семеро дітей. У лікарні немає світла, кисню та водопостачання.

СБУ кваліфікувала цей ракетний удар як воєнний злочин. Разом з Офісом генпрокурора відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ.

Як допомогти Охматдиту після обстрілу: можна зробити благодійний внесок через Приват24 або переказ фонду медзакладу за цим посиланням.