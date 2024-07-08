Укрзалізниця допоможе дітям і їхнім сім'ям, які були в "Охматдиті" під час російського удару 8 липня. Зокрема, перевізник пропонує охочим забрати їх, нагодувати та відправити потягом додому чи в інше місце лікування.

Про це заявила пресслужба компанії.

"Багато пацієнтів та родин, які перебували в «Охматдиті», — приїжджі. Наш залізничний вокзал поруч, і УЗ прихистить та відвезе, куди потрібно, всіх, хто має таку нагальну потребу (скажімо, тих, кого мусили терміново виписати з лікарні)", — написано в повідомленні.

Перевізники пропонують людям:

забрати їх з поточного місцеперебування на авто чи мікроавтобусі. Якщо людині потрібне медичне транспортування, УЗ просить додатково сказати про це;

розмістити на вокзалі та нагодувати;

відправити зручним потягом додому чи на лікування в інше місце.

Працівники Укрзалізниці уже на місці удару — забезпечують лікарів та тих, хто надає допомогу на місці, гарячим харчуванням. Також біля лікарні вже є чергові, які можуть перевезти пацієнтів.

24/7 працює черговий контакт Укрзалізниці для "охматдитівців": +38 099 425 64 52.

Масований удар по Україні 8 липня 2024 року

Загалом 8 липня армія РФ спрямувала на Україну понад 40 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню.

Зокрема, в Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій — багатоповерхівку. На 14:00 8 липня відомо про одного загиблого й 12 поранених.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. На 14:00 8 липня є дані, що 10 людей загинули, близько пів сотні — поранено.

За даними на 15:50, у Києві 20 загиблих, 96 постраждалих, 5 з них госпіталізовані.