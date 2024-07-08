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Через повені в Індії загинули щонайменше 60 людей та 130 тварин
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Через повені в Індії загинули щонайменше 60 людей та 130 тварин

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Повені в Індії, штат Ассам
Постраждалі від повені люди перевозять ягнят на саморобному плоті після сильних дощів у селі Патіапам у районі Нагаон у північно-східному штаті Ассам, Індія, 3 липня 2024 року. REUTERS/Anuwar Hazarika TPX IMAGES OF THE DAY

У національному парку Казіранга в Індії через повені загинули як мінімум 60 людей, а також більш як 130 диких тварин, серед яких щонайменше шість однорогих носорогів — це вразливий вид.

Про таке пише BBC.

Серед загиблих тварин — 117 свиней, два самбарські олені, макак-резус і видра.

Індійські чиновники повідомили, що врятували 97 тварин — 25 із них надають медичну допомогу, решту 52 відпустили.

У парку Казіранга мешкає найбільша у світі популяція однорогих носорогів (понад 2400 особин). Вони майже вимерли на початку століття. Сам же парк є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Цьогорічні дощі затопили значні частини парку та затопили тисячі сіл у цьому штаті Індії — Ассам. Депутат Конгресу Індії Рахул Ганді повідомив, що за час стихійного лиха вже загинули більш як 60 людей, 53 тисячі евакуювалися, загалом потерпіли близько 24 млн людей. Як пише India Today, повені зумовлені опадами й тим, що в регіоні близько 120 річок, кілька з яких — гірські.

Голова штату Хіманта Бісва Сарма анонсував, що можновладці робитимуть проти повеней.

"Ми працюємо над комплексним планом щодо посилення зеленого покриву в Ассамі та виділення більшої кількості територій як заповідних лісів. Плануємо оголосити 30 природоохоронних територій заповідними лісами, що посилить наші зусилля у сфері захисту тварин", — написав він у Х.

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