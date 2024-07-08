У ЄС вдвічі переоцінюють власні обсяги виробництва артбоєприпасів — "Схеми"

Наразі загальна потужність європейського виробництва артилерійських боєприпасів калібром 155-мм сягає близько 500-600 тисяч на рік. Це половина від заявлених у березні цього року Єврокомісією показників.
Про це йдеться у дослідженні "Схем" (проєкт "Радіо Свобода") у складі консорціумуДо консорціуму увійшли: Die Welt, чеський Investigate.CZ, польські Vsquare та Frontstory.PL, фінський Iltalehti, словацький Ján Kuciak Investigative Centre, нідерландський The Investigative Desk та естонський Delfi Estonia. європейських журналістів.
Вони опитали виробників та покупців боєприпасів, урядовців, політичних радників і військових експертів у країнах-членах ЄС та в Україні, та з'ясували, що європейські виробники в змозі виготовити приблизно вдвічі менше боєприпасів, ніж заявляють в Брюсселі.
Згідно з публічним звітом Міноборони Естонії від грудня 2023 року, виробничі потужності ЄС оцінюються приблизно в 600 тисяч боєприпасів на рік. Ця інформація також збігається з оцінкою німецького виробника Rheinmetall від січня 2024-го. У цьому внутрішньому документі компанії, який отримали журналісти, йдеться про те, що усі західноєвропейські виробники зброї разом станом на початок цього року можуть виробляти близько 550 тисяч пострілів на рік.
Водночас в Європейській комісії у відповідь на запитання журналістів про невідповідність слів посадовців ЄС знахідкам медіа заявили що їхня оцінка європейських виробничих потужностей ґрунтується на "фактах" і "бере до уваги поточні інвестиції" в індустрію.
За словами представників збройових компаній, проблема полягає у всесвітньому дефіциті пороху та вибухових речовин, а також у нестачі коштів для фінансування промисловості, адже уряди західних країн неохоче підписують з виробниками довгострокові контракти.
Крім того, військові експерти кажуть, що швидко наростити європейське виробництво зброї, яке стагнувало після закінчення холодної війни – неможливо.
При цьому, європейські виробники стверджують, що поступово нарощують інвестиції у власні потужності, попри нестачу державних контрактів.
Але навіть якщо ЄС і вдасться досягнути обсягів у 1,7 мільйона снарядів до кінця 2024 року, як заявляв комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, це все одно буде лише половиною нинішньої потужності російського виробництва артбоєприпасів, яка становить від 4 до 4,5 мільйонів на рік.
У березні цього року повідомлялось, що згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського ОПК, Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць, або близько 3 мільйонів на рік.