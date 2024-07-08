НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У ЄС вдвічі переоцінюють власні обсяги виробництва артбоєприпасів — "Схеми"
ЗброяЄСВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїПолітикаСвітЕкономіка

У ЄС вдвічі переоцінюють власні обсяги виробництва артбоєприпасів — "Схеми"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Наразі загальна потужність європейського виробництва артилерійських боєприпасів калібром 155-мм сягає близько 500-600 тисяч на рік. Це половина від заявлених у березні цього року Єврокомісією показників.

Про це йдеться у дослідженні "Схем" (проєкт "Радіо Свобода") у складі консорціумуДо консорціуму увійшли: Die Welt, чеський Investigate.CZ, польські Vsquare та Frontstory.PL, фінський Iltalehti, словацький Ján Kuciak Investigative Centre, нідерландський The Investigative Desk та естонський Delfi Estonia. європейських журналістів.

Вони опитали виробників та покупців боєприпасів, урядовців, політичних радників і військових експертів у країнах-членах ЄС та в Україні, та з'ясували, що європейські виробники в змозі виготовити приблизно вдвічі менше боєприпасів, ніж заявляють в Брюсселі.

Згідно з публічним звітом Міноборони Естонії від грудня 2023 року, виробничі потужності ЄС оцінюються приблизно в 600 тисяч боєприпасів на рік. Ця інформація також збігається з оцінкою німецького виробника Rheinmetall від січня 2024-го. У цьому внутрішньому документі компанії, який отримали журналісти, йдеться про те, що усі західноєвропейські виробники зброї разом станом на початок цього року можуть виробляти близько 550 тисяч пострілів на рік.

Водночас в Європейській комісії у відповідь на запитання журналістів про невідповідність слів посадовців ЄС знахідкам медіа заявили що їхня оцінка європейських виробничих потужностей ґрунтується на "фактах" і "бере до уваги поточні інвестиції" в індустрію.

За словами представників збройових компаній, проблема полягає у всесвітньому дефіциті пороху та вибухових речовин, а також у нестачі коштів для фінансування промисловості, адже уряди західних країн неохоче підписують з виробниками довгострокові контракти.

Крім того, військові експерти кажуть, що швидко наростити європейське виробництво зброї, яке стагнувало після закінчення холодної війни – неможливо.

При цьому, європейські виробники стверджують, що поступово нарощують інвестиції у власні потужності, попри нестачу державних контрактів.

Але навіть якщо ЄС і вдасться досягнути обсягів у 1,7 мільйона снарядів до кінця 2024 року, як заявляв комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, це все одно буде лише половиною нинішньої потужності російського виробництва артбоєприпасів, яка становить від 4 до 4,5 мільйонів на рік.

У березні цього року повідомлялось, що згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського ОПК, Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць, або близько 3 мільйонів на рік.

Топ дня
Удар по Києву 8 липня: загинули люди, є поранені, пошкоджена будівля Охматдиту
Ракетний удар по Україні 8 липня: кількість загиблих перевищила 40 людей Важливо
Блінкен і Столтенберг
Другий день саміту НАТО у Вашингтоні, РФ вдарила по Херсонщині. 867 день війни. Онлайн
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо розбудови бойової авіації України
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо подальшої розбудови бойової авіації України — джерело Ексклюзивно
Міністр оборони США і Генсек НАТО
Саміт НАТО у Вашингтоні. Текстовий онлайн Оновлюється
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у США для участі у саміті НАТО

Вибір редакції
заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
"Розголос працює — і доказом цьому є моє звільнення". Інтерв'ю Нарімана Джеляла після полону Ексклюзивно
екіпаж нічних бомберів бригади "Хартія"
"Це як рибалка. Закидаєш міну. Чекаєш". Як працює піхота та роти ударних дронів бригади "Хартія" на Харківщині
Ведуча "Телебачення Торонто" Олександра Гонтар
"Спочатку йде Достоєвський, потім — танк РФ". Гонтар про російську й українську культуру, мову та "Телебачення Торонто"
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
Дізнайтесь більше
Володимир Зеленський
Зеленський: Росія щомісяця б’є по Харкову 3500 КАБами
Український військовий
Politico: Україна на саміті НАТО попросить США зняти обмеження щодо ударів по РФ
Зенітно-ракетний комплекс Patriot
Білий дім: Україна отримає п’ять додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Столтенберг: на саміті НАТО всі члени Альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов’язання
На початок