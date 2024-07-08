У ЄС вдвічі переоцінюють власні обсяги виробництва артбоєприпасів — "Схеми"

Наразі загальна потужність європейського виробництва артилерійських боєприпасів калібром 155-мм сягає близько 500-600 тисяч на рік. Це половина від заявлених у березні цього року Єврокомісією показників.

Про це йдеться у дослідженні "Схем" (проєкт "Радіо Свобода") у складі консорціуму європейських журналістів.

Вони опитали виробників та покупців боєприпасів, урядовців, політичних радників і військових експертів у країнах-членах ЄС та в Україні, та з'ясували, що європейські виробники в змозі виготовити приблизно вдвічі менше боєприпасів, ніж заявляють в Брюсселі.

Згідно з публічним звітом Міноборони Естонії від грудня 2023 року, виробничі потужності ЄС оцінюються приблизно в 600 тисяч боєприпасів на рік. Ця інформація також збігається з оцінкою німецького виробника Rheinmetall від січня 2024-го. У цьому внутрішньому документі компанії, який отримали журналісти, йдеться про те, що усі західноєвропейські виробники зброї разом станом на початок цього року можуть виробляти близько 550 тисяч пострілів на рік.

Водночас в Європейській комісії у відповідь на запитання журналістів про невідповідність слів посадовців ЄС знахідкам медіа заявили що їхня оцінка європейських виробничих потужностей ґрунтується на "фактах" і "бере до уваги поточні інвестиції" в індустрію.

За словами представників збройових компаній, проблема полягає у всесвітньому дефіциті пороху та вибухових речовин, а також у нестачі коштів для фінансування промисловості, адже уряди західних країн неохоче підписують з виробниками довгострокові контракти.

Крім того, військові експерти кажуть, що швидко наростити європейське виробництво зброї, яке стагнувало після закінчення холодної війни – неможливо.

При цьому, європейські виробники стверджують, що поступово нарощують інвестиції у власні потужності, попри нестачу державних контрактів.

Але навіть якщо ЄС і вдасться досягнути обсягів у 1,7 мільйона снарядів до кінця 2024 року, як заявляв комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, це все одно буде лише половиною нинішньої потужності російського виробництва артбоєприпасів, яка становить від 4 до 4,5 мільйонів на рік.

У березні цього року повідомлялось, що згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського ОПК, Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць, або близько 3 мільйонів на рік.