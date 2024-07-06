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Румуня підіймала винищувачі F-16 через загрозу з боку Росії
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Румуня підіймала винищувачі F-16 через загрозу з боку Росії

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Російські війська 6 липня обстрілювали південь України, через що Румунія підіймала в повітря власні винищувачі F-16 в повіті Тулча.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

У заяві йдеться, що Міноборони виявило російські безпілотники, які прямували в бік української території, біля кордону з Румунією. Військово-повітряні сили Румунії з авіабази Авіабаза 86 Борча відправило два винищувачі F-16 для моніторингу ситуації.

Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій почала працювати над тим, аби сповіщати про подібні ситуації населення повіту Тулча.

Згодом надійшло повідомлення, що між населеними пунктами Вултурул, Махмудія та Малюк виявили невідомі предмети, проте інформація не підтвердилася. Спецбригади протягом доби продовжували пошуки.

Румунія не єдина країна, яка підіймає бойові літаки у разі загрози з боку Росії під час обстрілів України. Оперативне командування польських Збройних сил неодноразово повідомляло про вильоти винищувачів.

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