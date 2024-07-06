На сході Китаю сталося торнадо: є загиблі й поранені

Внаслідок торнадо в провінції Шаньдун у Китаї загинули щонайменше 5 людей. Поранені до сотні жителів.

Про це повідомляє інформагентство Xinhua.

Бюро управління надзвичайними ситуаціями провінції Шаньдун, що на сході Китаю, повідомило, що після торнадо 5 липня померли п'ятеро людей. Постраждали — 88 мешканців регіону. За попередніми даними, пошкоджено 2820 будинків, 3557 м² сільськогосподарських угідь, пошкоджено 48 ліній електропередач.

У звіті влади зазначається, що коли сталася катастрофа, провінції, міста та округи швидко координували комплексну роботу з ліквідації наслідків стихійного лиха, організувавши медиків, інспектуючи домівки та розселяючи людей з постраждалих місць.

Проведено комплексне обстеження будинків і доріг, водопостачання тощо — ці комунікації здебільшого працюють. Відновлювальні роботи тривають.

У середньому в Китаї відбувається менше 100 торнадо на рік. Щонайменше 1772 людини загинули від торнадо в КНР з 1961 року.

У квітні цього року п'ятеро людей загинули і ще 33 отримали поранення внаслідок сильного торнадо в Гуанчжоу — місті на півдні Китаю.