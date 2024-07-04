У Карибському басейні щонайменше 10 людей загинули через ураган "Берил", який пронісся Каймановими островами, Мексикою та Ямайкою.

Про це повідомляють Reuters, CNN та BBC.

Про ураган "Берил"

"Берил" — перший ураган сезону 2024 року в Атлантичному океані, а його піковий стан на початку цього тижня — це перший зафіксований ураган 5 категорії за всю історію спостережень.

П'ята категорія — це коли вітер має швидкість 252 км/год і вище. Він здатний завдати катастрофічної шкоди, наприклад, зруйнувати будинки та інфраструктуру.

Шторм шокував метеорологів швидкістю посилення: лише за 42 години він перейшов із фази тропічної депресії до сильного урагану.

Як пише Reuters та BBC, відомо вже про 10 смертей через "Берил". У CNN є дані поки про дев'ятьох. Зокрема, 2 смерті зафіксували на Ямайці, щонайменше 3 людини загинули у Венесуелі, ще 3 — в Гренаді і ще одна людина — в Сент-Вінсенті і Гренадинах.

Наслідки в різних країнах

Прем’єр-міністр Ямайки Ендрю Холнесс сказав CNN, що, хоча країна ще оцінює наслідки урагану, збитки не такі серйозні, як передбачалося. Приблизно 1000 людей залишаються в укриттях, телекомунікації працюють приблизно на 70%, в окремих районах відсутнє електропостачання, його лагодять.

Міністр сільського господарства Ямайки Флойд Грінн написав на Х, що найскладніші руйнування — в окрузі Сент-Елізабет: чимало зірваних дахів, зруйнованих будинків, викорчуваних дерев, повалених опор освітлення, майже всі дороги непроїзні.

Міністерство оборони Мексики відкрило близько 120 укриттів проти шторму і попросило їх відвідувачів прислухатися до інструкцій щодо евакуації та інших заходів.

Прем’єр-міністр Гренади Дікон Мітчелл сказав, що умови "схожі на Армагеддон" — відсутня електрика, є значні руйнування.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив по державному телебаченню, що троє людей загинули, четверо вважаються зниклими безвісти, а понад 8000 будинків пошкоджено.

Науковці стверджують, що такий потужний ураган — наслідок змін клімату у світі.

"Ми знаємо, що коли ми нагріваємо планету, ми також підвищуємо температуру поверхні моря. Ці теплі океанські води є критично важливим джерелом палива для ураганів", — пояснила в коментарі BBC Андра Гарнер, доцентка Університету Роуена в США.