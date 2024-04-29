У США пронеслися потужні торнадо, є загиблі та поранені

У США пронеслися потужні торнадо. У неділю, 28 квітня, вони вбили чотирьох людей в Оклахомі, включно з немовлям. Щонайменше 100 людей по всьому штату були поранені. Понад 20 тисяч людей залишилися без світла.

Про це повідомляє АР.

Повідомляється про значні руйнування в містечку Сульфур, населення якого становить близько 5000 людей. Там торнадо зім’яв багато будівель у центрі міста, розкидав автомобілі та автобуси, а також зривав дахи з будинків у радіусі 15 кварталів.

“Ви просто не можете повірити в руйнування. Схоже, що всі підприємства в центрі міста були зруйновані”, — сказав губернатор Оклахоми Кевін Стітт під час візиту до постраждалого міста.

Стітт розповів, що у Сульфурі поранення отримали близько 30 людей. Деякі з них були під час торнадо у барі. Стітт сказав, що одну з жертв знайшли в барі, але влада ще не ідентифікувала вбитих.

За даними Служби екстреної медичної допомоги округу Хьюз, торнадо поблизу міста Холденвілл убив двох людей і пошкодив понад десяток будинків. Ще одна людина загинула на автомагістралі поблизу міста Марієтта на півдні Оклахоми, повідомили офіційні особи штату.

Лікарні по всьому штату повідомили про близько 100 поранених, поінформували в Департаменті управління надзвичайними ситуаціями Оклахоми. Серед загиблих було немовля, повідомив директор з управління надзвичайними ситуаціями округу Хьюз Майк Докрі в коментарі телекомпанії KOCO штату Оклахома .

Влада Оклахоми заявила, що торнадо в Сульфурі почався в міському парку, а потім прокотився центром міста, перекидаючи машини та зриваючи дахи та стіни з цегляних будівель. З конструкцій, які залишилися стояти, вилетіло вікна та двері.

Проливні дощі, які прокотилися в Оклахомі разом із торнадо, також спричинили небезпечні повені.

У неділю губернатор Оклахоми Стітт видав указ про оголошення надзвичайного стану в 12 округах через сильну погоду.

Представники Білого дому повідомили, що у неділю президент Джо Байден розмовляв з губернатором Оклахоми Стіттом та запропонував повну підтримку федерального уряду.

Як пише АР, десятки торнадо вирували у центральній частині США з п’ятниці. Вони розпочалися в п'ятницю вдень поблизу Лінкольна у штаті Небраска. Внаслідок торнадо впала промислова будівля в окрузі Ланкастер разом із 70 людьми всередині. Троє людей були поранені, наразі їхньому життю немає загрози, повідомила влада.

У суботу торнадо в передмісті Омахи, штат Небраска, зруйнував будинки та підприємства, коли він рухався через сільськогосподарські угіддя та в райони, а потім вдарив по місту в Айові.

В неділю в штаті Айова офіційні особи округу Поттаваттамі повідомили, що чоловік, який отримав важкі травми під час торнадо в п'ятницю, помер.

Губернатор штату Небраска Джим Піллен і губернатор штату Айова Кім Рейнольдс провели суботу, оглядаючи пошкодження та організовуючи допомогу постраждалим громадам. Офіційна оцінка збитків ще триває, але штати планують звернутися за федеральною допомогою.