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ГУР пошкодило російський ракетний корабель "Серпухов" і отримало секретні дані
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ГУР пошкодило російський ракетний корабель "Серпухов" і отримало секретні дані

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ГУР пошкодило російський ракетний корабель "Серпухов" і отримало секретні дані
Бійці зі складу Легіону "Свобода Росії" та представник ГУР Андрій Юсов на пресконференції. З ТГ-каналу Легіону "Свобода Росії"

У ході спецоперації "Рибалка" Головному управлінню розвідки Міністерства оборони вдалося пошкодити російський ракетний корабель "Серпухов" і отримати секретні дані про Балтійський флот і військово-промисловий комплекс Російської Федерації.

Про це повідомили бійці зі складу Легіону "Свобода Росії" та представник ГУР Андрій Юсов на пресконференції.

"Серпухов" — це один з найсучасніших ракетних катерів у складі флоту РФ, який був спущений на воду у 2015 році і здатний нести "Калібри" і "Онікси".

Спецоперацію вдалося здійснити за допомогою колишнього російського матроса з позивним "Гога", який перейшов на бік України.

"На початку квітня цього року з’явилася інформація про інцидент, задимлення з малим ракетним кораблем "Серпухов", який в складі Балтійського флоту і знаходиться на базі у місті Балтійськ. Зараз ми можемо сказати, що це була частина операції "Рибалка", яка тривала з 2023 року", – розповів Юсов.

Повідомляється, що "Гога" вийшов на зв'язок з легіоном у 2023 році, будучи діючим військовослужбовцем Балтійського флоту з допуском до держтаємниці. Довгий час, із загрозою для власного життя він надавав Легіону важливу інформацію.

Після того, як перебування на кораблі і подальша робота в інтересах сил опору стала загрозливою, були сплановані і проведені активні дії всередині корабля.

В результаті проведеної диверсії вдалося зсередини зруйнувати приміщення корабля і повністю знищити засоби зв'язку та автоматизації.

Цей прояв опору демонструє, що в Росії залишається багато вільних людей, готових до знесення режиму Путіна, заявили у Легіоні "Свобода Росії".

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