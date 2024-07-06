Генштаб: за добу на фронті відбулося 139 бойових зіткнень

На фронті протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку українські війська відбили 21 атаку окупантів РФ, на Торецькому напрямку — 18.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 6 липня станом на 8 годину.

За уточненою інформацією, 5 липня росіяни завдали по позиціях українських військ та населених пунктах шість ракетних ударів (із застосуванням дванадцяти ракет), 55 авіаційних ударів (задіяли 72 КАБи), здійснили понад три тисячі обстрілів, 105 з них — із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби військо РФ завдало авіаційних ударів, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ, Руська Лозова, Глибоке, Курилівка, Степова Новоселівка, Ківшарівка Харківської області; Часів Яр, Торецьк, Нью-Йорк, Миколаївка, Вовче, Новоселівка Перша, Костянтинівка, Максимільянівка Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дві артсистеми, склад боєприпасів, станцію РЕБ, шість районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт окупантів РФ.

“Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також наші воїни знешкодили 11 танків, 18 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем, 58 БпЛА ОТР, дев'ять ракет, 76 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки”,— йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку військо РФ продовжувало наступальні і штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця і Липці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до п’яти. Сили оборони відбивали атаки росіян в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 21 атаку окупантів РФ в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили сім атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області і Білогорівки на Луганщині.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили десять спроб росіян прорвати оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку росіяни досить активні — вчинили 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами.

На Покровському напрямку українські оборонці відбивали 45 атак окупантів РФ поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області. Понад половину з них росіяни здійснили біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Невельське та Костянтинівка, де росіяни дев’ять разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку військо РФ здійснило сім атак українських позицій в районах Костянтинівки, Водяного і Макарівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення. Військо РФ отримало жорстку відсіч біля Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти РФ і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Усі п’ять атак російських військових успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями РФ зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ.