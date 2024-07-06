На війні в Україні Росія втратила майже 550 тисяч військових — Генштаб

Станом на ранок 6 липня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 549 840 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1260 військових.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 8153 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 15629 (+18) од,
- артилерійських систем — 14897 (+66) од,
- РСЗВ — 1115 (+0) од,
- засоби ППО — 878 (+0) од,
- літаків — 360 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11809 (+58),
- крилаті ракети — 2351 (+9),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20053 (+76) од,
- спеціальна техніка — 2479 (+6).
Дані уточнюються.