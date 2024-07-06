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Атака в Сумах, вибухи на Полтавщині, інтерв'ю Байдена та пожежа на російській нафтобазі — головні новини ранку 6 липня
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Атака в Сумах, вибухи на Полтавщині, інтерв'ю Байдена та пожежа на російській нафтобазі — головні новини ранку 6 липня

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Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сум; на Полтавщині було чути вибухи; Джо Байден дав перше інтерв'ю після дебатів із Дональдом Трампом та в Краснодарському краї Росії палають резервуари з паливом після дронової атаки Суспільне підготувало головні новини ранку 6 липня.

1. У Сумах пролунали вибухи, повідомлялось про знеструмленння міста

У Сумах було чути щонайменше шість вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.

За даними міськводоканалу, у Сумах були знеструмлені всі об'єкти водоканалу. У місто була тимчасово припинена подача води.

Як згодом повідомили в Сумській ОВА, Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки атаки з боку РФ уточнюються.

2. На Полтавщині було чути вибухи

У Кременчуцькій громаді на Полтавщині було чутно звук вибуху.

Про це Суспільному повідомили місцеві жителі.

Повітряні Сили повідомляли про атаку "шахедів" в ніч на 6 липня.

3. Байден заявив, що "об'єднав 50 країн, аби допомогти Україні"

Президент США Джо Байден в першому після дебатів інтерв'ю ABC News заявив, що він "той хлопець, який зупинив Путіна".

"Я той хлопець, який згуртував НАТО. Ніхто не думав, що я можу його розширити. Я той хлопець, який зупинив Путіна. Ніхто не думав, що це може статися. ... Я той хлопець, який об'єднав 50 країн — не лише у Європі, а й за її межами, аби допомогти Україні", — стверджує Байден.

На питання, чи здатний він зараз перемогти Дональда Трампа, Байден відповів ствердно.

Контекст: Джозеф Байден визнав, що його виступ на дебатах з Дональдом Трампом був не найкращим, однак заявив, що готовий до ще одного президентського терміну. Команда кандидата заявила, що Байден не вибуває з президентських перегонів.

4. У Росії на Кубані горить нафтобаза після атаки безпілотників

У Росії безпілотники атакували об'єкти в Краснодарському краї. Як наслідок — у Павловській та Ленінградській станицях спахнули резервуари з паливом, а в Єйську пошкоджено вежу стільникового зв'язку.

Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Контекст: 27 червня у Міноборони РФ заявили, що вночі над територією трьох регіонів нібито було збито сім безпілотників. Йдеться про Московську, Тверську та Бєлгородську області. Російські Telegram-канали повідомили, що у Тверській області атаковано хімзавод.

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