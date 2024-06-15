Уряд розширив комплексну програму зі стоматологічної допомоги військовослужбовцям і ветеранам.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

За даними МОЗ, відтепер, крім зубопротезування, військовим та ветеранам гарантовані наступні безоплатні послуги:

Просте та складне видалення зуба.

Відновлення зуба без або з використанням анестезії та лікуванням каналів.

Відновлення зуба з пломбуванням каналів з використанням анестезії.

Отримати ці послуги можуть:

ветерани війни,

особи з інвалідністю внаслідок війни,

учасники бойових дій та військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Гранична вартість наданих медичних послуг не може перевищувати 24 952 гривні.

Як відзначили у МОЗ, згідно з дослідженням Українського ветеранського фонду у січні 2024 року, майже 50% ветеранів першочергово потребують саме стоматологічної допомоги.

Найближчим часом НСЗУ (Національна служба здоров'я України) розмістить на офіційному сайті оголошення про прийом пропозицій від медичних закладів, які бажають долучитися до реалізації проєкту.

Стати учасниками програми можуть заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності.

Наприкінці лютого 2024 року Кабмін ухвалив постанову “Деякі питання реалізації пілотного проєкту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України”, що передбачає безкоштовне зубопротезування ветеранів та учасників бойових дій.