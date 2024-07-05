Веніславський пояснив, чи може Шмигаль піти у відставку до кінця воєнного стану

Якщо прем’єр-міністр Денис Шмигаль піде у відставку, це призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством.

Про це сказав член парламентської фракції “Слуга Народу” Федір Веніславський в ефірі Суспільного.

За його словами, стаття 10 закону "Про правовий режим воєнного стану" забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану. Тому без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей, наголосив Веніславський.

Відповідаючи на прохання прокоментувати публікацію УП, у якій йдеться, що у команді Володимира Зеленського нібито кажуть, що він втомився від прем'єра Дениса Шмигаля і що останнього може замінити на посаді перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко, Веніславський сказав:

“Відповідь на це запитання для мене дуже проста насправді, оскільки є законодавче регулювання. Це закон України про правовий режим воєнного стану, правовий режим надзвичайного стану, закон про Кабінет міністрів Україн і в законі про Кабінет міністрів України прямо забороняється відставка Кабінету міністрів України в умовах воєнного стану. Іншими словами, до завершення війни якихось механізмів оновлення повного складу Кабінету міністрів України на чолі з прем'єр-міністром без внесення змін до законодавства навряд чи може бути”, — сказав нардеп.

За його словами, йдеться про “чутки і якийсь інсайд, який не відповідає щонайменше правовому регулюванню”.

Коли Веніславського запитали, що відбудеться, якщо Денис Шмигаль напише заяву про відставку за власним бажанням, депутат пояснив, що відставка за власним бажанням – це один із варіантів, який має проголосувати Верховна рада. А парламент, за його словами, не може в даному випадку порушити вимоги закону.

“Тому я думаю, це навряд чи буде сценарій, який найближчим часом буде реалізовано”, — сказав Веніславський.

Веніславський також додав, що у фракції наразі розглядається питання заповнення тих посад в уряді, які на сьогодні займають виконувачі обов'язків заступника, першого заступника міністра відповідного міністерства.

Водночас народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у Телеграмі прокоментував ситуацію з імовірністю відставки глави уряду.

Він порадив не звертати увагу на заяву про неможливість зміни КМУ, оскільки, за його словами, "нічого спільного з реальністю вона не має".

"По-перше, ось ця стаття 10…. Нагадайте як у нас тоді зміна голови НБУ і Омбудсмена була? По-друге, Кабмін (як і Рада) діє навіть коли Премʼєр у відставку йде (це було, наприклад, коли звільнили Азарова, але Арбузов був в.о. Це 115 стаття Конституції. Тому тим більше ні", — написав Железняк.

Напередодні низка ЗМІ з посиланням на джерела написала, що Дениса Шмигаля незабаром можуть відправити у відставку.