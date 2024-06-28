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Кабмін призначив голову ДСНС і його заступника
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Кабмін призначив голову ДСНС і його заступника

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Кабмін
Засідання уряду. Пресслужба КМУ

Кабінет міністрів призначив нового очільника Державної служби України з надзвичайних ситуацій та його заступника.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук.

Уряд призначив головою ДСНС Андрія Даника, а його заступником Віталія Миронюка.

Також Кабмін звільнив Аллу Горбатюк з посади заступника Голови Державної служби України з питань праці.

Крім того, погоджено призначення Юрія Дудки головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.

8 вересня 2023 року Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника голови ДСНС на Андрія Даника.

Андрій Даник з 28 січня 2020 року був призначений на посаду начальника управління ДСНС України у Черкаській області. До того він був заступником начальника головного управління ДСНС України у Донецькій області. Даник народився 26 жовтня 1978 року в місті Кропивницький. У 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України.

25 серпня 2023 року уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС. Сергій Крук очолив службу 16 лютого 2022 року. До того з листопада 2021 року виконував обов'язки голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Обов’язки голови ДСНС виконував заступник керівника Служби Володимир Демчук.

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