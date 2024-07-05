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Байден обговорив з Нетаньягу припинення вогню та звільнення заручників
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Байден обговорив з Нетаньягу припинення вогню та звільнення заручників

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Байден і Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом США Джо Байденом, 18 жовтня 2023 року. AP/Evan Vucci

Президент США Джо Байден у четвер, 4 липня, поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, який привітав США з Днем незалежності та подякував Байдену за його постійну та незмінну підтримку безпеки Ізраїлю.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Президент Байден і прем'єр-міністр Нетаньягу обговорили зусилля щодо укладення угоди про припинення вогню та звільнення заручників. Байден запропонував угоду, яку було схвалено Радою Безпеки ООН, G7 та країнами всього світу.

Вони обговорили недавню відповідь, отриману від ХАМАС. Президент привітав рішення прем'єр-міністра уповноважити своїх перемовників взаємодіяти з американськими, катарськими та єгипетськими посередниками у спробі завершити угоду.

Президент Байден підтвердив свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю, зокрема перед загрозами з боку підтримуваних Іраном терористичних угруповань, таких як ліванська Хезболла.

Обидва лідери вітали зустріч, яка відбудеться 15 липня між їхніми командами національної безпеки у форматі Стратегічної консультативної групи.

Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

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