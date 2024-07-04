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Дуда скликав засідання Радбезу Польщі перед самітом НАТО
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Дуда скликав засідання Радбезу Польщі перед самітом НАТО

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Анджей Дуда
Анджей Дуда. AP

Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 8 червня, перед самітом НАТО, засідання Ради національної безпеки країни.

Про це він заявив на брифінгу для ЗМІ.

"Я вирішив скликати у понеділок, о 9-й ранку, перед нашим відльотом до Вашингтона, Раду національної безпеки, де буде можливість детально обмінятися думками та ідеями щодо того, що обговорюватиметься на саміті НАТО з політичної сторони", — заявив Дуда.

Президент зазначив, що після наради у Бидгощі з керівництвом Міноборони і військовим командуванням він передав міністру національної оборони Владиславу Косіняку-Камишу рекомендації до нової Стратегії національної безпеки країни. Він сподівається, що вже незабаром Польща матиме актуалізований документ, який відповідатиме її потребам національної безпеки.

Президент також повідомив, що на зустрічі з військовим керівництвом йшлося про створення Центру аналізу, підготовки й навчання НАТО-Україна щодо обміну досвідом між військовими Альянсу й України.

Він висловив сподівання, що цей центр упродовж найближчих двох років отримає відповідну сертифікацію і розпочне свою роботу.

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.

Раніше у Держдепі повідомили, що під час саміту Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі.

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