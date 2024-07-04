Ураган Берил завдав масштабних руйнувань Ямайці

Карибська острівна держава Ямайка в середу зіткнулася з основним ударом урагану Берил. Щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі через ураган в Карибському басейні загинули щонайменше 10 людей, пошкоджені будинки, знищені посіви на островах.

Під час негоди у більшій частині столиці Ямайки — Кінгстона — була відключена електроенергія. Прем'єр-міністр Ендрю Холнесс заявив у середу вдень, що майже 500 людей перечекали ураган в притулках. До вечора він сказав, що Ямайка не бачила нічого подібного.

Кілька доріг у внутрішніх районах Ямайки постраждали від повалених дерев і стовпів, а деякі громади в північній частині були знеструмлені, повідомила урядова інформаційна служба. Ямайка оголосила надзвичайний стан на наступні сім днів.

"Берил також вплинув на Кайманові острови і, як очікується, розкрутиться до ще більшої швидкості до ночі середи та четверга", — йдеться в повідомленні Національного центру спостереження за ураганами США.

Місцева влада опублікувала попередження про ураган швидко рухається, він зруйнував лінії електропередачі і викликав раптові повені на менших островах.

Берил вражає електромережі, спричиняє раптові повені

Столиця Гаїті Порт-о-Пренс, яка зараз охоплена бандитським насильством і переживає триваючу гуманітарну кризу, також побачила сильний вітер у вівторок вдень.

Новий прем'єр-міністр Гаїті Гаррі Конільє попередив жителів вживати заходів обережності та бути пильними.

Прем'єр-міністр Сент-Вінсента і Гренадин Ральф Гонсалвес, сказав в радіоінтерв'ю, що буде величезним зусиллям відбудувати все зруйноване.

"90% будинків були серйозно пошкоджені або зруйновані на одному з островів архіпелагу Гренадіни, Юніон-Айленд", — додав прем'єр-міністр Гонсалвес.

"Ситуація схожа на Армагеддон", – заявив прем’єр-міністр Гренади Дікон Мітчелл під час відеобрифінгу у вівторок. Він підкреслив, що Карріаку і Петіт-Мартініка, два з трьох островів, що входять до складу країни, сильно постраждали від стихійного лиха.

"Немає електроенергії. Є майже повне руйнування будинків і будівель", — сказав він, посилаючись на непроїзні дороги через обірвані лінії електропередачі і зруйновані АЗС.

Ураган "Берил" досяг категорії 4 у червні

Вчені кажуть, що Берил прибув раніше, ніж це зазвичай буває для таких потужних штормів. З огляду на те, як швидко посилюється шторм, вчені стверджують, що винуватцем може бути кліматична зміна, спричинена людиною.

Система погоди є першим цьогорічним атлантичним ураганом і найранішим штормом в історії, який досяг найвищої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.