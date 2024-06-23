Сполучені Штати накрила хвиля спеки, є загроза раптових повеней

Хвиля спеки, яка охопила Сполучені Штати минулого тижня, продовжиться та пошириться цими вихідними.

Про це повідомляє CBS News.

Мільйони американців отримали попередження, пов’язані зі спекою. Очікується, що високі температури будуть рекордними у деяких районах. У деяких місцях через вологість індекс тепла досягає середини 100 градусів за Фаренгентом (37,7 градусів за Цельсієм — Ред.).

Синоптики з Національної метеорологічної служби США заявили, що високі температури накриють центральні і південні рівнини до східного узбережжя.

"Ці температури залишаються найбільш аномальними та небезпечними для раннього літа в частинах Середнього Заходу/Долини Огайо на схід до Середньої Атлантики", — йдеться в повідомленні.

Офіційні органи охорони здоров’я Нью-Йорка заявили, що цього тижня відвідування відділень невідкладної допомоги через спеку було на 500% більше, ніж середній день у червні.

В Айдахо офіційні чиновники заявили, що двоє людей у ​​віці 60 років померли від причин, пов’язаних із спекою. Представники охорони здоров'я не оприлюднили додаткової інформації про загиблих.

Високі денні температури цього місяця були в 35 разів вищими та вищими на 2,5 градуса F (1,4 градуса C) через потепління.

Надмірна спека була не єдиною проблемою, пов'язаною з погодою в деяких штатах.

"Тепер ми маємо рекордні 12 місяців поспіль глобальних температурних рекордів. Коли у світі стає тепліше, ми збільшуємо кількість суворих погодних явищ. Цікаво, що ми фактично отримуємо більше раптових повеней", — сказав професор геофізики Вашингтонського університету д-р Майкл Вайсесіон

Кілька невеликих туристичних містечок на півночі Міннесоти продовжували затоплювати паводкові води після зливи, що спричинило закриття основних доріг і залишило дорогий слід руйнувань.

А в південно-центральній частині Міннесоти рясний дощ припинив трирічну посуху, але затопив поля та вбив врожай.

Губернатор штату Айова направив у невелике містечко гелікоптери для евакуації людей із затоплених будинків у суботу.

Синоптики заявили, що найбільша ймовірність потенційно значних сильних опадів буде вздовж Верхніх Великих озер і Верхньої долини Міссісіпі та в деяких частинах південної Нової Англії.

Попередження про сильний дощ і раптові повені спонукали чиновників Нью-Мексико наказати провести обов’язкову евакуацію, а також створити притулки для переміщених жителів.

Метеорологічна служба повідомила, що на північній і західній сторонах Лас-Вегаса сталася раптова повінь із численними перекриттями доріг.