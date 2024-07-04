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НАБУ і САП викрили схему — $1,7 млн за "своїх" людей у керівництві митниці
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НАБУ і САП викрили схему — $1,7 млн за "своїх" людей у керівництві митниці

Доповнено
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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) запобігли хабарям на 1,7 млн доларів. Гроші мали дати за те, щоби в Державній митній службі призначили "своїх" людей.

Про таке написали пресслужби НАБУ і САП.

За даними слідства, за посаду керівника Львівської митниці пропонували 1 мільйон доларів, а за посади очільників Волинської і Чернівецької митниці — $500 тисяч і $200 тисяч відповідно.

"Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби «не помічатиме» корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів", — додають розслідувачі.

Двом фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15Замах на вчинення кримінального правопорушення ч. 4 ст. 27Підбурювання до вчинення кримінального правопорушення ч. 4 ст. 369Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі Кримінального кодексу України. Ініціатора схеми затримали на підставі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За даними розслідувачів Bihus.Info та журналіста Олега Новікова, про підозру повідомили Назару Шептицькому — названому синові директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна. Саме він був ініціатором хабарів.

У цій справі 4 липня проводили обшуки у в.о. голови Держмитслужби Сергія Звягінцева та директора департаменту внутрішньої безпеки Держмитслужби Олександра Маруженка.

Новину доповнено о 20:17. Додано інформацію про підозрюваного та обшуки.

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