Глава держави Володимир Зеленський назвав керівника Офісу президента Андрія Єрмака "потужним менеджером" й наголосив, що поважає його "за результат".

Так президент прокоментував в інтерв'ю Bloomberg закиди щодо надмірного впливу очільника ОПУ.

"Єрмак – потужний менеджер. Один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я", – сказав він Зеленський.

Президент зазначив, що про Єрмака почали говорити вже після того, як говорили те ж саме "про одного голову адміністрації, іншу людину серед депутатів, про третю (людину — ред.)", але не уточнив, про кого йдеться.

"Все це працює просто для того, щоб атакувати мене. Росія запускала дуже багато різної дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди… І так завжди – коли ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді. Це і є політика тих, хто не задоволений мною. А мною не задоволені не лише росіяни… На жаль, не лише росіяни хочуть слабкого президента України", – розповів Зеленський.

На початку червня видання The Times опублікувало матеріал про "жагу до влади" Андрія Єрмака і нібито занепокоєння українських високопосадовців дедалі більшою залежністю глави держави Зеленського від голови Офісу президента.